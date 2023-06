Date de première, bande-annonce et plus – Hollywood Life

Voir la galerie







High School Musical : La comédie musicale : La série la saison 4 sera la dernière saison.

Original Lycée musical les étoiles reviendront.

La date de première est le 9 août.

Toutes les bonnes choses ont une fin. High School Musical : La comédie musicale : La série la saison 4 sera la dernière saison de la série bien-aimée Disney +. Nos Wildcats obtiennent une dernière course sur la grande scène à East High, et ils vont sortir sur une bonne note.

Il y a déjà tellement de choses que nous savons sur HSMTMTS saison 4. La dernière saison mettra en vedette des visages nouveaux et familiers. Du casting à ce que sera la saison 4, HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir.

High School Musical : La comédie musicale : La série Date de la première de la saison 4

High School Musical : La comédie musicale : La série La saison 4 sera diffusée le 9 août et se composera de 8 épisodes. Avant la sortie de la première bande-annonce, le créateur/showrunner Tim Federlé a révélé que la saison 4 tombera d’un coup sur Disney+, contrairement aux saisons précédentes. Il a également annoncé que la saison 4 serait la dernière saison.

Nous sommes tous dans le même bateau – une fois de plus. Diffusez la dernière saison de #HSMTMTS cet été sur @DisneyPlus! pic.twitter.com/qFKoUHtFzl — HSM : La comédie musicale : la série (@hsmseries) 21 juin 2023

« Et après 4 ans à East High, il est temps d’obtenir son diplôme. Ce sera notre dernière saison de fin de partie. Ce spectacle a amené les acteurs les plus extraordinaires – et l’équipe et les collaborateurs – dans ma vie. Aux fans qui ont adopté notre super-méta série : nous ne vous aimons pas. Nous avons hâte de partager notre 4e acte épique avec vous tous », a déclaré Tim dans un communiqué.

Il a également dit Le journaliste hollywoodien, « Cette série a toujours été consacrée à la famille retrouvée et à la création de quelque chose que vous aimez avec des gens que vous aimez. En d’autres termes, c’était un hommage aux enfants du théâtre. J’ai hâte que notre base de fans dévoués regarde ce casting de classe mondiale tirer une dernière révérence.

Avant l’annonce de la dernière saison, Tim s’est ouvert sur l’impact de l’émission. « J’espère que ce que les gens retiennent [from the series] c’est que dans un monde méchant, méchant, il est vraiment important de trouver vos gens qui vous soutiennent, a-t-il dit PERSONNES. « Le monde est assez méchant, et il y a certaines poches du monde où vous pouvez trouver votre peuple et monter en flèche sans vous excuser pour qui vous êtes. »

Il a poursuivi: «Cela vaut pour notre public, et cela vaut pour ces personnages et finalement, cela vaut pour le casting réel, en espérant de moi qu’ils portent cela avec eux pour le reste de leur vie. Qu’ils avaient un endroit sûr où aller et où ils étaient célébrés pour toutes leurs couleurs.

La saison 3 a été créée en juillet 2022 et s’est déroulée jusqu’en septembre. Les deux saisons précédentes ont été créées en novembre 2019 et mai 2021. Les 3 dernières saisons ont eu un déploiement hebdomadaire au lieu de tomber toutes en même temps.

Ce qui sera HSMTMTS Saison 4 Être à propos ?

High School Musical : La comédie musicale : La série la saison 4 devient encore plus méta dans la dernière saison. Après avoir passé l’été au Camp Shallow Lake, les Wildcats retournent à East High pour leur dernière année. Ils pensent qu’ils vont préparer une mise en scène de High School Musical 3 : année secondairemais Disney annonce que High School Musical 4 : La Réunion sera en tournage à East High avec les Wildcats jouant des figurants.

Cela apportera d’anciens HSM étoiles dans le giron. Les Wildcats se préparent à dire au revoir à l’école secondaire et se préparent pour un nouveau chapitre de leur vie. « Il n’y a rien dans ce monde comme le lycée, et je vous promets que vous ne rencontrerez jamais une autre famille comme les Wildcats », déclare EJ dans la bande-annonce.

La fin de la saison 3 mettait en vedette Ricky et Gina révélant enfin leurs sentiments l’un à l’autre, et le documentaire Disney + mettait leurs sentiments au premier plan. « Ils sont tous les deux très nerveux à l’idée de bien faire les choses », a déclaré Joshua PERSONNES sur la relation de Ricky et Gina à l’avenir. « C’est amusant de voir [them] sous cet angle et les voir dans une relation saine parce que je pense que les deux ont eu des relations plutôt pas bonnes.

High School Musical : La comédie musicale : La série Distribution de la saison 4

Ton HSMTMTS les favoris seront de retour dans la saison 4. Les habitués de la série incluent Josué Basset comme Ricky, Sofia Wylie comme Gina, Dara Renée comme Kourtney, Julia Lester comme Ashlyn, Frankie Rodríguez comme Carlos, Kate Reinders comme Mlle Jenn, et Liamani Segura comme Emmy. Marc Saint-Cyr, Matt Cornett, Larry Saperstein, Joe Serafini, Adrien Lyleset Saylor Bell Curda reviendra également.

Depuis HSMTMTS la saison 4 se concentrera sur la fabrication de Disney High School Musical 4 : La Réunion à East High, beaucoup de vos originaux Lycée musical les favoris reviendront. Corbin Bleu, Monique Colman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Roseauet Kaycee Stroh joueront eux-mêmes dans la nouvelle saison alors qu’ils ressuscitent leur Lycée musical rôles de Chad, Taylor, Ryan, Coach Bolton, Mme Darbus et Martha Cox. Zac Efron, Vanessa Hudgenset Ashley Tisdale n’étaient pas parmi les HSM les stars ont annoncé leur retour.

Quand HollywoodLa Vie demandé Tim Federlé à propos de Zac et Vanessa posant devant East High l’année dernière, il a répondu: « Je vais appeler cela une coïncidence extraordinaire et inspirante. » Vanessa a été interrogée sur un éventuel retour et a répondu à EO, « Je ne sais pas. Nous laissons cela au destin. Laisse faire les dieux. »

High School Musical : La comédie musicale : La série la saison 4 mettra également en vedette de nouveaux visages. Les acteurs récurrents incluent Kylie Cantral en tant que star des médias sociaux Dani, Matthieu Sato en tant qu’acteur de sitcom Mack, Caitlin Reilly en tant que réalisateur indépendant Quinn, et Vasthy Mompoint en tant que chorégraphe Krystal.

Olivia Rodrigo reviendra-t-elle pour HSMTMTS Saison 4?

Olivia Rodrigue ne devrait pas revenir en tant que Nini dans High School Musical : La comédie musicale : La série saison 4. Elle est revenue brièvement dans la saison 3 alors que Nini tentait de décider de quitter ou non East High. Elle a finalement déménagé en Californie pour poursuivre sa carrière musicale.

Olivia, qui est devenue une superstar mondiale avec la sortie de son premier album aigre, se prépare pour la sortie de son premier single de son deuxième album. « Vampire » sortira le 30 juin.

