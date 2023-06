Date de l’UFC 289: heure de début au Royaume-Uni, carte de combat complète, diffusion en direct et comment suivre – Amanda Nunes défend son titre alors que Charles Oliveira revient

Amanda Nunes défendra son titre UFC des poids coq contre Irene Aldana lors de l’événement principal de l’UFC 289 le week-end prochain après le retrait de la féroce rivale Julianna Pena.

Nunes et Pena devaient s’affronter pour la troisième fois, mais le « Venezuelan Vixen » a dû se retirer début mai en raison de côtes cassées.

3 Nunes est champion du monde dans deux catégories de poids Crédit : Getty

La Mexicaine Aldana est intervenue pour son premier affrontement pour le titre UFC, après deux impressionnantes victoires à élimination directe.

Ailleurs, le combattant brésilien Charles Oliveira est de retour en action pour la première fois depuis sa défaite contre Islam Makhachev à l’UFC 280.

Il affronte Beneil Dariush, qui a remporté ses huit derniers combats.

UFC 289 : Date et comment suivre

L’UFC 289 aura lieu le samedi 10 juin à la Rogers Arena de Vancouver, au Canada.

Les préliminaires commenceront à 23 heures, heure du Royaume-Uni, avant que la carte principale ne commence à partir de 3 heures du matin.

L’événement principal peut alors être attendu vers 6 heures du matin dimanche matin au Royaume-Uni.

L’UFC 289 sera diffusé en direct sur BT Sport mais les détails restent à confirmer.

3 La dernière rencontre entre Nunes et Pena a été brutale Crédit : Getty

UFC 289 : carte de combat

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Amanda Nunes contre. Irène Aldana – pour le titre poids coq féminin UFC

Charles Oliveira contre Beneil Dariush

Mike Malott contre Adam Fugitt

Dan Ige contre Nate Landwehr

Marc-André Barriault contre Eryk Anders

Carte préliminaire

Nassourdine Imavov contre Chris Curtis

Khalil Rountree Jr contre Chris Daukaus

Miranda Maverick contre Jasmine Jasudavicius

Aiemann Zahabi contre Aori Qileng

Kyle Nelson contre Blake Bilder

Carte préliminaire précoce

David Dvorak contre Stephen Erceg

Diana Belbita contre Maria Oliveira

3 Oliveira est de retour en action après sa défaite à l’UFC 280 contre Makhachev Crédit : AFP

UFC 289 : Qu’est-ce qui a été dit ?

S’exprimant avant son dernier combat à la une, Nunes a admis qu’elle avait presque pris sa retraite après sa défaite contre Pena en 2021.

Elle a dit: « Vous savez, j’étais très confuse. Perdre ma ceinture était fou, mais en même temps, je disais toujours que quelque chose n’allait pas.

« J’ai vu Din Thomas dans l’arène et je lui ai fait un câlin. Je l’ai regardé et j’ai dit: » Je pense que j’ai terminé. Nous nous sommes regardés et il a dit : ‘Tu es sûr ?’ »

Nunes a poursuivi: «Je suis rentré chez moi, je rassemblais mes pensées… J’étais triste pendant quelques instants dans le camp, et quand j’ai tout mis ensemble, et moi et Nina [Nunes] a parlé.

« Je me disais : ‘Je ne peux pas laisser ma ceinture à Julianna. Ça peut être quelqu’un d’autre qu’elle.’ Elle ne méritait pas cette ceinture, elle n’a rien fait pour vraiment mériter [and] tiens cette ceinture.

Le joueur de 34 ans a récupéré la ceinture de Pena l’année dernière et affrontera désormais Aldana après l’annulation du combat de la trilogie.

Elle a déclaré: «J’étais prête pour l’un ou l’autre. Mon travail est de défendre la ceinture. Préparez-vous, entrez dans la cage et ramenez ma ceinture à la maison avec moi.

« Mais en fin de compte, j’aime combattre un bon adversaire, un adversaire respectable comme Aldana. Ça va être génial. »