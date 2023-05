Date de l’UFC 288: heure de début au Royaume-Uni, carte de combat complète, diffusion en direct et comment suivre – Aljamain Sterling défend son titre avec Gilbert Burns également ajouté à la carte

Aljamain Sterling défendra son titre des poids coq contre le retour d’Henry Cejudo lors de l’événement principal de l’UFC 288 ce week-end.

Sterling a remporté huit combats de suite, battant TJ Dillashaw en octobre et il affronte maintenant Cejudo qui est revenu de sa retraite et à trois ans du sport.

4 Sterling défendra son titre de poids coq à l’UFC 288 Crédit : GETTY

L’ancien champion des poids légers Charles Oliveira devait affronter le prétendant au titre Beneil Dariush dans le co-événement principal.

Cependant, le combat a maintenant été reporté après qu’Oliveria a subi une blessure qui l’a forcé à limiter son entraînement, ce qui signifie qu’il ne sera pas prêt pour le combat.

Mais un nouvel événement co-principal a été ajouté à la carte avec Gilbert Burns de retour dans l’Octogone quelques semaines seulement après avoir battu Jorge Masvidal à l’UFC 287.

Burns affrontera Belal Muhammad dans un concours en cinq rounds avec le vainqueur cimentant son tir au titre des poids welters.

UFC 288 : date et comment suivre

L’UFC 288 aura lieu le samedi 6 mai au Prudential Center du New Jersey, aux États-Unis.

Les préliminaires commenceront à 23 heures, heure du Royaume-Uni, avant que la carte principale ne commence à partir de 3 heures du matin.

L’événement principal peut alors être attendu vers 6 heures du matin dimanche matin pour les fans britanniques.

L’UFC 288 sera diffusé en direct sur BT Sport. Les détails de la diffusion suivront avant l’événement.

4 Cejudo fera son retour de retraite ce week-end Crédit : Getty

UFC 288 : carte de combat

Sous réserve de change

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Aljamain Sterling contre Henry Cejudo – pour le titre des poids coq UFC

Gilbert Burns contre Belal Muhammad – Éliminateur du titre poids welter UFC

Jessica Andrade contre Yan Xiaonan

Movsar Evloev contre Diego Lopes

Kron Gracie contre Charles Jourdain

Carte préliminaire

Drew Dober contre Matt Frevola

Kennedy Nzechukwu contre Devin Clark

Khaos Williams contre Rolando Bedoya

Marina Rodriguez contre Virna Jandiroba

Carte préliminaire précoce

Braxton Smith contre Parker Porter

Phil Hawes contre Ikram Aliskerov

Rafael Estevam contre Zhalgas Zhumagulov

Joseph Holmes contre Claudio Ribiero

4 Burns combattra désormais à l’UFC 288 quelques semaines seulement après avoir battu Jorge Masvidal Crédit : Getty

UFC 288 : Qu’est-ce qui a été dit ?

Avant leur rencontre, Sterling a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que les fans soient si excités pour son combat avec Cejudo.

« Ce match avec Henry, je suis ravi », a déclaré Sterling ESPN. « Au début, je pensais que personne ne s’en souciait, et maintenant je vois juste que les fans sont vraiment derrière. Ils veulent vraiment voir ce match et ils pensent que c’est un bon test.

« Je suis comme, ‘D’accord. Vous pensez qu’il peut me battre ? Maintenant, mettons l’argent là où est ta bouche. C’est ce qui m’excite. C’est ce qui me fait me lever le matin pour aller m’entraîner et passer ces heures difficiles.

Sterling espère capitaliser sur les effets possibles du temps passé par Cejudo loin de l’Octogone.

Il a déclaré: «J’essaie d’être honnête à propos de l’évaluation. C’est un 125er allant jusqu’à 135. Ouais, il est sur le canapé depuis trois ans. S’est-il entraîné tout le temps ou a-t-il simplement fait ces vidéos amusantes sur YouTube ? Donc ça me donne beaucoup de confiance.

4 Sterling s’attend à ce que Cejudo soit plus lent après son temps mort

« Je sais qu’il a fait beaucoup de travail sérieux, mais je ne sais pas s’il sera le Henry Cejudo d’il y a trois ans – à la même vitesse.

« Il pourrait être un peu plus lent. Son temps de réaction pourrait être plus lent, et ce n’est pas un match de lutte libre. C’est une bagarre avec un contrôle supérieur et inférieur. »

Pendant ce temps, Muhammad cherche à battre Burns et pense que le Brésilien lui a volé des adversaires dignes : « Ce gars prend tout ce pour quoi j’ai travaillé.

« Je voulais le Khamzat [Chimaev] combat, ils l’ont donné à Gilbert.

« Je voulais le combat de Masvidal, ils l’ont donné à Gilbert.

« Maintenant, ils parlent de Gilbert qui se bat pour un titre… Tu veux lui donner tout ce que je veux ? Je vais devoir le lui prendre. »