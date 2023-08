Date de lancement de l’iQOO Z8 annoncée, conception et vitesse de chargement révélées

L’iQOO Z8 devait arriver en septembre, mais la société a annoncé que le smartphone serait dévoilé le 31 août.

iQOO a également confirmé que le Z8 sera alimenté par le SoC Dimensity 8200 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage intégré. Cependant, il y aura probablement d’autres options de mémoire qui doivent encore être confirmées.









Conception, couleurs et spécifications de l’iQOO Z8

Les teasers photo et vidéo partagés par iQOO ont révélé les options de conception et de couleur du Z8. Le smartphone arborera une configuration à double caméra à l’arrière, la caméra principale étant dotée d’un OIS.

iQOO a également révélé que le Z8 prendra en charge une charge de 120 W et qu’il aura une prise casque 3,5 mm sur le dessus, rejointe par ce qui est apparemment l’IR Blaster. Il comportera un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

L’iQOO Z8 sera dévoilé le 31 août en Chine à 19 heures, heure locale, mais vous pouvez vous attendre à ce que la marque en révèle davantage sur le téléphone avant l’événement afin de créer un battage médiatique autour de lui. Le Z8x sera également lancé lors du même événement, mais iQOO n’en a pas encore beaucoup divulgué.

Le même jour, lors d’un événement distinct, iQOO lancera l’iQOO Z7 Pro 5G en Inde. Nous avons pu passer du temps avec le week-end dernier à Goa, en Inde, où nous avons réussi à prendre des photos et des vidéos rapides. Vous pouvez consulter les échantillons de caméra de notre iQOO Z7 Pro 5G ici.

Source (en chinois)