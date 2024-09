Date de lancement de Lava Agni 3 5G confirmée, les teasers suggèrent un nouveau design, un écran secondaire, un bouton d’action, etc.

Lava a enfin confirmé la date de lancement du très attendu smartphone Lava Agni 3 5G. La marque retirera les coques du prochain téléphone de marque Agni le 4 octobre en Inde. La société n’a pas encore confirmé les spécifications techniques de l’appareil. Cependant, les teasers officiels donnent quelques indices sur son design arrière.

Conception de Lava Agni 3 (rumeur)

: Teaser de Lava Agni 3 5G

Le Lava Agni 3 5G comprend un module de caméra rectangulaire avec une triple unité de caméra sur le côté gauche. Il semble y avoir un espace vacant sur la droite qui, selon certaines informations, abriterait une exposition secondaire. Cet écran pourrait être utilisé pour des fonctionnalités de base telles qu’un calendrier, un compteur de pas, etc. Il semble donc que le design arrière du téléphone soit inspiré du Xiaomi 11 Ultra.

Fait intéressant, le Lava Agni 3 semble comporter une bascule de volume sur la gauche. Le côté droit semble avoir un bouton supplémentaire en plus du bouton d’alimentation. Ce nouveau bouton ressemble au bouton Action des iPhones.

Teaser de Lava Agni 3 5G

Le design avant du Lava Agni 3 n’a pas encore été révélé par la société. Il est probable que le téléphone conservera un panneau OLED à bords incurvés. Il pourrait avoir un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour des raisons de sécurité.

Spécifications du Lava Agni 3 5G (rumeur)

Teaser de Lava Agni 3 5G

Les teasers publiés par Lava ont confirmé que l’Agni 3 est équipé d’un système de triple caméra de 50 mégapixels compatible OIS. Il peut être livré avec un panneau AMOLED de 6,78 pouces offrant une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, l’Agni 3 5G pourrait être équipé du chipset Dimensity 7300X. Comme l’Agni 2 de l’année dernière, le modèle successeur pourrait être livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Il fonctionnera sur Android 14 et offrira une expérience sans bloatware comme les autres téléphones Lava.

Le Lava Agni 2 5G est vendu au détail pour Rs 21 999 (~ 263 $). Par conséquent, il est probable que l’Agni 3 arrive à un prix similaire.