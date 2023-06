Date de la première, distribution et plus – Hollywood Life

L’été où je suis devenue jolie La saison 2 sera diffusée le 14 juillet.

La première bande-annonce est sortie le 8 juin.

Les nouveaux membres de la distribution incluent Elsie Fisher.

Cet été va être tout au sujet L’été où je suis devenue jolie — et à juste titre. La deuxième saison très attendue va envahir nos journées d’été un épisode à la fois. Team Conrad et Team Jeremiah, attachez votre ceinture. Ce sera une montagne russe d’émotions.

La première bande-annonce de L’été où je suis devenue jolie la saison 2 est tombée le 8 juin et a taquiné de nombreux moments romantiques épiques, tous prêts à de Taylor Swift « Août. » De la date de la première aux nouveaux membres de la distribution, HollywoodLa Vie a toutes les dernières mises à jour sur la deuxième saison.

L’été où je suis devenue jolie Date de la première de la saison 2

L’été où je suis devenue jolie la saison 2 sera diffusée le 14 juillet 2023, avec les 3 premiers épisodes. La nouvelle saison arrive un peu plus d’un an après la première saison diffusée le 17 juin 2022.

La date de la première de la saison 2 a été révélée dans une vidéo du casting qui a été publiée en mai 2022. Les 3 premiers épisodes sont intitulés « Love Lost », « Love Scene » et « Love Sick ».

Comment regarder L’été où je suis devenue jolie Saison 2

Tous les épisodes de L’été où je suis devenue jolie la saison 2 sera disponible sur Prime Video. Cependant, la série change avec la deuxième saison, qui se composera de 8 épisodes. Contrairement à la saison 1, la deuxième saison ne tombera pas d’un coup. Après la première des 3 premiers épisodes, de nouveaux épisodes sortiront chaque semaine le vendredi. La finale de la saison 2 débutera le 18 août.

Plus de journaux télévisés :

L’été où je suis devenue jolie Distribution de la saison 2

Presque tous vos favoris de Cousins ​​Beach seront de retour pour la saison 2. Les membres de la distribution de retour incluent Lola Tung comme Belly Conklin, Christophe Briney comme Conrad Fisher, Gavin Casalegno comme Jérémie Fisher, Sean Kaufmann comme Steven Conklin, Rachel Blanchard comme Susannah Fisher, Jackie Chung comme Laurel Park, David Iacono une escroquerie, Madison d’été comme Nicole, et Pluie Spencer comme Taylor.

La saison 2 présentera Kyra Sedgwick et Elsie Fisher comme nouveaux personnages. Ils se reproduiront tout au long de la saison.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Une personne notable qui ne revient pas pour la saison 2 est Moulins Minnie comme Shayla. En avril 2023, Minnie a annoncé qu’elle ne reprendrait pas son rôle.

« Jouer Shayla était un tel privilège, elle m’a tellement appris et m’a aidé à grandir non seulement en tant qu’acteur, mais en tant que personne », a écrit Minnie sur Instagram. « Pouvoir représenter un morceau de la représentation que j’ai toujours voulu voir à l’écran était un rêve devenu réalité et signifiait le monde pour moi. Dans une industrie – et surtout un genre – où les femmes de couleur sont constamment définies par des hommes blancs, et les personnages asiatiques sont souvent dépeints comme doux et invisibles jusqu’à ce qu’ils soient vus par un homologue blanc, Shayla était elle-même sans vergogne. Elle prenait de la place, elle était confiante, gentille et compatissante : une femme pleine de chair et puissante toute seule. Elle n’avait pas besoin de le prouver à qui que ce soit, elle n’avait pas besoin d’un garçon blanc pour la juger digne, elle n’avait pas à se débattre avec son identité pour être belle ou la « it » girl.

Elle a poursuivi: « À tous ceux qui ont aimé Shayla, qui se sont sentis habilités ou inspirés par elle, elle sera toujours dans la première saison pour que vous reveniez chaque fois que vous en aurez besoin, et si jamais j’en ai l’occasion, j’aimerais continuer son histoire. Merci de la soutenir, et merci de me soutenir. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur casting, d’une meilleure équipe ou d’un meilleur personnage pour mon premier rôle d’acteur, et j’ai hâte de voir la suite.

Ce qui sera L’été où je suis devenue jolie Saison 2 Be About?

La saison 2 est basée sur chez Jenny Han deuxième roman en elle L’été je suis devenu jolie série, Ce n’est pas l’été sans toi. Le synopsis officiel de la saison 2 est le suivant : « Belly avait l’habitude de compter les jours jusqu’à ce qu’elle puisse retourner à Cousins ​​Beach, mais avec Conrad et Jeremiah qui se disputent son cœur et le retour du cancer de Susannah, elle n’est pas sûre. été sera toujours le même. Lorsqu’un visiteur inattendu menace l’avenir de la maison bien-aimée de Susannah, Belly doit rallier le gang pour qu’il se rassemble et décide une fois pour toutes où va son cœur.

La fin de la première saison a vu Belly prendre une décision définitive entre les frères Conrad et Jeremiah. Les derniers instants de la saison 1 mettaient en vedette Belly et Conrad s’embrassant sur la plage. Belly, Conrad, Jeremiah et Laurel ont continué à s’adapter à la bataille de Susannah contre le cancer.

Dans une interview de décembre 2022, Jenny a révélé que la saison 2 ne serait pas une copie conforme de son deuxième livre. « Il y aura toujours des changements ici et là, donc je suppose que vous devrez attendre et voir », a déclaré Jenny E ! Nouvelles. « C’est moi qui fais les changements, alors je suppose que je suis en colère contre moi parce que c’est moi qui le change ! »

Susannah décède tragiquement entre le premier et le deuxième tome. On ne sait pas si ce sera le cas dans la saison 2. «Nous avons beaucoup de conversations sur la trajectoire de Susannah et tous les membres de la distribution ont également lu les livres, donc tout le monde y est entré avec cette base de connaissances. Je dirais que Rachel et moi avons beaucoup parlé de la façon dont je pense que Susannah est comme l’un des personnages les plus importants de la première saison », a déclaré Jenny. Variété. « Je pense que chaque personne est dans son orbite d’une certaine manière et ils sont tous là à cause d’elle et elle est très aimée par tous. »

Elle a ajouté: « Elle emmène les gens dans différents voyages, il était donc important pour moi que la personne que j’ai choisie pour ce rôle soit quelqu’un qui attire les gens, quelqu’un dont vous pourriez tomber amoureux. »

Y aura-t-il une saison 3 de L’été où je suis devenue jolie?

chez Jenny Han L’été où je suis devenue jolie la série de livres se compose de 3 livres: L’été où je suis devenue jolie, Ce n’est pas l’été sans toiet Nous aurons toujours l’été. En juin 2023, Prime Video n’a pas renouvelé L’été où je suis devenue jolie pour la saison 3 encore.

L’auteur a abordé les futures saisons de l’émission après la sortie de la première saison. « Cela dépend totalement de ce qu’Amazon veut et vraiment, vraiment de ce que veut le public. J’aimerais avoir trois saisons parce qu’il y a trois livres. J’aimerais donc pouvoir finir de raconter cette histoire comme je l’ai écrite », a déclaré Jenny. Variété. « Mais je ne tiens certainement rien pour acquis. J’espère juste que les gens trouveront le public et que les gens l’aimeront et en voudront plus.

Dans la série de livres, Belly choisit finalement entre les deux frères. Jenny ne dit pas avec certitude que c’est comme ça que ça se passera dans la série. « Je ne veux pas trop spoiler mais les livres sont sortis depuis un moment. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver avec le spectacle », a-t-elle poursuivi. «J’étais ouvert d’esprit au début. J’envisageais beaucoup de possibilités différentes.

Lien connexe En rapport: Lola Tung : 5 choses à savoir sur la nouvelle venue jouant Belly dans « The Summer I Turned Pretty »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.