Date de la première ; ce que nous savons jusqu’à présent sur le casting

Le premier épisode de la 50e saison historique de « Saturday Night Live » devrait être diffusé plus tard ce mois-ci.

Au moins deux membres du casting seront absents de la programmation du Studio 8H lorsque « SNL » reviendra cet automne. Punkie Johnson, 39 ans, et Molly Kearney, 32 ans, ont décidé de ne pas revenir pour la saison 2024-2025 de l’émission.

Mais quand sortira le premier épisode de SNL ? Qui présentera le premier épisode de la saison de l’émission de fin de soirée récompensée aux Emmy Awards ? Qui sera l’invité musical de l’émission ?

Voici quand la série reviendra sur les écrans de télévision et ce que nous savons jusqu’à présent sur la 50e saison de la série.

Quelle est la date de la première de la saison 50 de « SNL » ?

La date de première de la saison 50 de « Saturday Night Live » est le 28 septembre.

Où regarder « SNL » le 28 septembre

L’épisode « SNL » du 28 septembre sera disponible en direct sur NBC à 23h30 HE/20h30 PT.

Les téléspectateurs peuvent également le diffuser sur Paon.

Qui fait partie du casting de la saison 50 de « SNL » ?

La liste officielle du casting de la saison 50 n’a pas encore été publiée.

Cependant, l’ancienne membre du casting Maya Rudolph devrait jouer le rôle de la vice-présidente Kamala Harris à l’approche de l’élection présidentielle de novembre.

Les membres du casting de la saison 49 qui n’ont pas quitté la série incluent :

Michel Che

Journée Mikey

Andrew Dismukes

Chloé Fineman

Heidi Gardner

Marcello Hernandez

James Austin Johnson

Colin Jost

Michael Longfellow

Égo Nwodim

Sarah Sherman

Kenan Thompson

Chloé Troast

Devon Walker

Bowen Yang

Pourquoi Punkie Johnson et Molly Kearney ont-ils quitté SNL ?

Johnson a rejoint « SNL » en 2020 en tant que joueur vedette et a été promu deux ans plus tard au casting principal deux ans plus tard.

« Ce n’est pas de la rancune, ce ne sont pas des ponts brûlés, ce n’est pas de la rancune », a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram du 1er août.

Un jour plus tard, Kearney, qui utilise les pronoms ils/eux, a annoncé qu’ils ne feraient pas partie de l’émission cet automne dans un Publication Instagramqui comprenait des instantanés de moments en coulisses sur le plateau.

« C’est la fin de mon passage dans SNL ! » a écrit le premier membre non binaire du casting, qui a rejoint l’équipe en tant qu’acteur vedette en 2022. « En réfléchissant aux deux saisons incroyables que j’ai passées dans cette émission, c’était un rêve devenu réalité. »

