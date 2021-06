Plus tôt cette année, les créateurs de « Never Have I Ever » ont annoncé que la deuxième saison de l’émission serait diffusée plus tard cette année. Maintenant, les créateurs ont enfin annoncé la date de diffusion de l’émission originale de Netflix créée par Mindy Kaling. La saison 2 de « Never Have I Ever » revient le 15 juillet 2021. L’émission met en vedette Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle principal et la bande-annonce sera publiée le 18 juin 2021.

Tout en partageant l’annonce de la date de diffusion en continu, la page Instagram officielle de « Never Have I Ever » a partagé une courte vidéo avec une légende indiquant : « Même équipe. Nouvelle fille. Toujours vierges. Bande-annonce S2 dans une semaine ! »

Parlant de la prémisse de l’émission, les créateurs l’ont décrite comme « Dans la saison 2 de la comédie de passage à l’âge adulte » Never Have I Ever « , l’adolescente amérindienne Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continue de faire face aux pressions quotidiennes du lycée et le drame à la maison, tout en naviguant dans de nouvelles relations amoureuses. »

« Never Have I Ever » est créé par la productrice exécutive Mindy Kaling, avec Lang Fisher en tant que co-créateur, producteur exécutif, showrunner et écrivain. Le projet Universal Television est également produit par Howard Klein et David Miner de 3 Arts Entertainment. »

Avec Maitryeyi, la série met également en vedette Darren Barnet, Jaren Lewison, Lee Rodriguez, Ramona Young, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani et Megan Suri dans les rôles principaux.

Plus tôt lors d’une interaction avec The Hindu, lorsqu’on a demandé à Mindy ce qui se passerait si son personnage de « The Office » Kelly et Devi se retrouvaient face à face, elle avait dit: « Je pense que Devi n’aurait aucune patience pour Kelly! Devi est tellement intelligent et dur d’une manière que Kelly n’est pas. Devi roulait aussi des yeux si fort à quel point Kelly était frivole et girly, qu’elle ne serait tout simplement pas du tout en elle. Et Kelly penserait juste que Devi était un tel gosse ! »