Date d’audience reportée pour le valet de Trump Walt Nauta dans l’affaire des documents classifiés

MIAMI (AP) – Une comparution devant le tribunal a été reportée mardi pour un valet de Donald Trump chargé d’aider l’ancien président à cacher des documents classifiés que le ministère de la Justice voulait récupérer.

Un avocat du valet, Walt Nauta, a déclaré à un juge que Nauta n’avait pas été en mesure de trouver un avocat basé en Floride et qu’il était coincé à Newark, New Jersey, et incapable de prendre l’avion pour la mise en accusation à cause d’un vol qui a siégé pendant heures sur le tarmac avant d’être annulé.

L’avocat, Stanley Woodward, a déclaré que Nauta avait présenté ses excuses au tribunal pour ne pas être présent.

« M. Nauta prend très au sérieux les accusations auxquelles il fait face », a-t-il déclaré.

En conséquence, un juge a repoussé la mise en accusation prévue mardi jusqu’au 6 juillet.

Nauta a été inculpé plus tôt ce mois-ci aux côtés de Trump dans un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation déposé par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith. Trump, un républicain, a plaidé non coupable plus tôt ce mois-ci pour 37 chefs d’accusation liés à la mauvaise gestion présumée de documents classifiés conservés dans son complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. La mise en accusation de Nauta a été reportée pour lui donner le temps de trouver un avocat basé en Floride.

L’acte d’accusation accuse Nauta d’avoir conspiré avec Trump pour dissimuler des documents qu’il avait emportés avec lui de la Maison Blanche après la fin de ce mandat en janvier 2021.

Les procureurs allèguent que Nauta, sous la direction de l’ancien président, a déplacé des boîtes de documents portant des marques de classification afin qu’elles ne soient pas trouvées par un avocat de Trump chargé de fouiller la maison pour trouver des documents classifiés à retourner au gouvernement. Selon les procureurs, cela a entraîné une fausse déclaration au ministère de la Justice selon laquelle une «recherche diligente» de documents classifiés avait été effectuée et que tous les documents répondant à une citation à comparaître avaient été restitués.

Nauta est un vétéran de la Marine qui est allé chercher les Diet Cokes de Trump en tant que valet de chambre à la Maison Blanche avant de le rejoindre en tant qu’assistant personnel à Mar-a-Lago. Il est régulièrement aux côtés de Trump, voyageant même dans le cortège de Trump jusqu’au palais de justice de Miami pour leur comparution plus tôt ce mois-ci et l’accompagnant ensuite à un arrêt au célèbre restaurant cubain de la ville, Versailles, où il a aidé à inaugurer des partisans désireux de prendre des selfies avec l’ancien président. .

Pendant ce temps, lundi, la juge de district américaine Aileen Cannon a rejeté une demande du ministère de la Justice de déposer sous scellés les noms de 84 témoins potentiels avec lesquels il souhaite que Trump soit condamné à n’avoir aucun contact au fur et à mesure que l’affaire avance. Elle a déclaré qu’à son avis, le ministère de la Justice n’avait pas expliqué pourquoi il devait déposer la liste auprès du tribunal ou pourquoi il était nécessaire de sceller la liste de la vue du public.

Elle a également programmé une conférence préparatoire au procès le 14 juillet pour discuter de questions liées à la loi sur la protection des informations classifiées.

Et la semaine dernière, le ministère de la Justice a proposé une date de procès le 11 décembre pour Trump, demandant un report de la date initiale d’un juge en août.

___

Tucker a rapporté de Washington.

Adriana Gomez Licon et Eric Tucker, Associated Press