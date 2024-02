Datamètrex déploie AnalyticsGPT dans l’industrie du divertissement

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – 22 février 2024) – Datamètrex AI Limited (TSXV : DM) (FSE : D4G) (OTCQB : DTMXF) (la « Société » ou « Datamètrex ») est heureux d’annoncer un accord de partenariat avec CBM Entertainment (« CBM »), une société de divertissement basée à Vancouver. Cet accord d’un an, en vigueur à compter du 16 février 2024, comprendra l’intégration du logiciel AnalyticsGPT de Datamètrex dans la stratégie marketing de CBM, ciblant spécifiquement sa liste d’artistes K-pop et les événements associés.

Cette collaboration s’aligne sur la stratégie de Datametrex visant à améliorer les approches marketing utilisant la technologie de l’IA, initialement décrite le 5 février 2024. La mise en œuvre d’AnalyticsGPT devrait affiner les efforts marketing de CBM, en offrant un aperçu des préférences du public et des tendances du marché. Cette technologie aidera CBM à créer des campagnes marketing plus ciblées, à optimiser les efforts promotionnels pour les événements K-pop en Amérique du Nord et à augmenter potentiellement l’engagement du public et la participation aux événements.

CBM Entertainment, reconnu pour son travail avec des icônes de la K-pop telles que Rain, DJ Doc et K-Tigers, apporte une vaste expérience dans la promotion des meilleurs talents de la K-pop. L’intégration d’AnalyticsGPT permettra à CBM d’adapter les activités promotionnelles aux goûts et préférences des fans de K-pop, augmentant ainsi potentiellement l’engagement du public et la participation aux événements.

Le marché mondial des événements K-pop, évalué à 8,1 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2031, avec une croissance de 7,3 % (source : https://finance.yahoo.com/news/global-k- pop-events-market-120300418.html). Cette croissance significative met en évidence la popularité croissante de la K-pop en Amérique du Nord et le potentiel de stratégies marketing innovantes sur ce marché en expansion. Le partenariat entre Datametrex et CBM Entertainment exploite cette industrie en plein essor, les positionnant pour capitaliser sur la demande croissante de contenu et d’expériences K-pop.

L’histoire continue

Charles Park, PDG de Datamètrex, a exprimé son enthousiasme : “Nous sommes ravis de nous associer à CBM Entertainment. Tirer parti de l’IA et d’AnalyticsGPT dans le marketing K-pop ouvre de nouvelles voies de créativité et d’efficacité pour atteindre le public. Ce partenariat marque une étape importante dans notre parcours vers des solutions marketing innovantes.”

Mark Lee, président de CBM Entertainment, a également partagé son point de vue : “Ce partenariat avec Datamètrex introduit pour nous une nouvelle ère de marketing. En intégrant la technologie de l’IA, nous sommes impatients d’améliorer notre approche de la promotion des artistes et des événements K-pop.”

À propos de Datamètrex

Datamètrex est un leader innovant dans les domaines des solutions technologiques, de l’intelligence artificielle et de la santé. La société excelle dans la fourniture d’outils et de solutions qui améliorent l’efficacité opérationnelle et les résultats commerciaux. Avec un engagement envers l’innovation, Datamètrex se consacre à soutenir les entreprises en établissant une nouvelle norme pour les protocoles commerciaux grâce à une technologie de pointe.

Pour en savoir plus sur Datametrex, veuillez visiter notre Chaîne Youtube et Site Web d’entreprise.

À propos de CBM Divertissement

CBM Entertainment, créée en 2014, est une force dynamique sur la scène du divertissement de Vancouver, spécialisée dans la planification d’événements, la gestion des talents et les services de production. Connu pour ses collaborations créatives avec des artistes locaux et internationaux, CBM excelle dans l’organisation de concerts, la gestion d’artistes et la production de contenu multimédia. Leur engagement à offrir des expériences mémorables et un service personnalisé en fait un acteur remarquable dans l’industrie.

Pour en savoir plus sur CBM, veuillez visiter leur Chaîne Youtube et Site Web d’entreprise.

Pour plus d’informations

Charles Park, CFA

Président-directeur général et administrateur

cpark@datamètrex.com

(416) 901-5611 poste 203

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Toutes les déclarations incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d’activités, d’événements ou de développements que la Société s’attend, croit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, la transaction de scission proposée. Ces déclarations prospectives impliquent de nombreuses hypothèses formulées par la Société sur la base de son expérience, de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs attendus et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés dans les circonstances. En outre, ces déclarations impliquent d’importants risques et incertitudes connus et inconnus qui contribuent à la possibilité que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives se révèlent inexactes, dont certaines échappent au contrôle de la Société. Sauf si la loi l’exige, la Société ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives après la date des présentes ni à les réviser pour refléter la survenance d’événements futurs imprévus.

###

Pour consulter la version source de ce communiqué de presse, veuillez visiter https://www.newsfilecorp.com/release/198781