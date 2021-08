Datadog s’envole pour enregistrer avec les actions du cloud Cloudflare et Asana

Les actions cloud les plus valorisées ont connu une déchirure ces derniers temps et viennent de recevoir un nouvel élan de la société d’analyse et de surveillance de données Datadog, dont les résultats ont dépassé les estimations des analystes.

Alors que les actions du cloud ont démarré l’année lentement après un rallye historique en 2020, elles ont rebondi ces derniers temps et ont été particulièrement fortes maintenant que les investisseurs voient leurs derniers résultats.

Les sociétés de cloud à la croissance la plus rapide qui affichent les primes de prix les plus élevées surclassent l’indice de cloud plus large, qui est plombé par les entreprises qui ont du mal à se développer. Yext, par exemple, est en baisse de 17% sur l’année, et la société de sécurité Qualys a baissé de 14%.

Datadog dit jeudi ce chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi de 67% à 233,5 millions de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 212,5 millions de dollars, selon StreetAccount. La société a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de rentabilité en année pleine.

Les analystes de Stifel ont augmenté leur objectif de cours sur l’action à 160 $ ​​contre 100 $ et ont déclaré que la société gagnait des parts de marché et devrait être en mesure de maintenir une croissance de 40 % même après Covid-19 en raison du passage continu au cloud.

« Dans l’ensemble, nous continuons de croire que Datadog est le meilleur moyen dérivé pour les investisseurs d’obtenir une exposition » directe « à la croissance explosive du marché du cloud hyperscale », ont écrit les analystes, après le rapport sur les résultats.

Les résultats rappellent Rapport de revenus d’Atlassian il y a une semaine, lorsque la société a déclaré que les revenus avaient augmenté de 30% pour atteindre 559,5 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes d’environ 35 millions de dollars. Les actions Atlassian ont bondi de 22% à la suite du rapport et ont augmenté au cours de trois des quatre jours depuis.

