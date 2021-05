Databricks sur la bonne voie pour un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars en 2022: Pete Sonsini, NEA

Databricks, une start-up basée à San Francisco, était en train de devenir un fournisseur respecté de logiciels cloud pour la gestion des données pour le compte des entreprises, doublant son chiffre d’affaires sur une base annuelle. Puis vint la pandémie de coronavirus.

La crise sanitaire a mis à mal les secteurs du cinéma, de l’hôtellerie et des voyages de l’économie. Mais pour l’industrie de la technologie, Covid s’est avéré être un creuset, révélant quelles technologies étaient nécessaires et lesquelles ne l’étaient pas.

« Il y a eu un petit moment, peut-être un mois ou deux, où tout le monde était figé dans le temps sur ce qui allait se passer », a déclaré Pete Sonsini, un investisseur chez New Enterprise Associates qui a rejoint le conseil d’administration de Databricks en 2014.

Mais après cette période initiale, Sonsini a déclaré que les entreprises se sont précipitées pour commencer à analyser les données dans le cloud, où elles pourraient exploiter les ressources informatiques sans avoir à se soucier de la gestion de l’infrastructure dans leurs propres centres de données.

« Ils se sont définitivement accélérés pendant la pandémie », a-t-il déclaré, ajoutant que l’accélération se poursuivrait jusqu’en 2021. Désormais, a-t-il déclaré, la société générera 1 milliard de dollars ou plus en 2022.

Databricks a déclaré en février avoir levé 1 milliard de dollars pour une valorisation de 28 milliards de dollars, les trois principaux fournisseurs d’infrastructure cloud américains – Amazon, Google et Microsoft – participant tous. Les investisseurs souhaitaient investir entre 2 et 3 milliards de dollars dans Databricks lors du cycle de financement, a déclaré le PDG Ali Ghodsi à CNBC à l’époque.

Databricks s’en prend de plus en plus aux entreprises – telles que Snowflake – qui proposent des produits d’entrepôt de données utilisés par les grandes entreprises stockant des données provenant de plusieurs sources, a déclaré Sonsini. En septembre, Snowflake a fait des débuts monstres à la Bourse de New York, terminant sa première journée de négociation avec une capitalisation boursière de 70 milliards de dollars, contre 12 milliards de dollars sept mois plus tôt. Le titre a perdu une partie de l’élan qu’il avait gagné après son introduction en bourse, mais il vaut toujours plus de 60 milliards de dollars.

La croissance des revenus de Snowflake s’est accélérée lorsque la pandémie est arrivée pour la première fois. La croissance a ralenti depuis, bien que la société double toujours son chiffre d’affaires chaque trimestre, ce qui en fait un objectif concurrentiel évident.

Snowflake et Databricks se sont initialement concentrés sur des choses différentes. Les ingénieurs se sont appuyés sur Databricks pour nettoyer de gros volumes de données et les préparer pour l’analyse, tandis que les analystes de données se tournaient souvent vers Snowflake pour exécuter des requêtes sur les données et en savoir plus. Mais les deux ont quelque peu convergé. Databricks introduit en novembre technologie pour interroger les données stockées dans son logiciel en utilisant le langage de requête SQL populaire.

En 2019, lorsque Snowflake a fait appel à l’ancien PDG de ServiceNow Frank Slootman pour remplacer l’ancien dirigeant de Microsoft Bob Muglia en tant que PDG de Snowflake, Muglia’s accord de séparation a déclaré qu’il ne pouvait pas travailler avec Databricks – ou, d’ailleurs, les plus grandes entreprises d’infrastructure cloud du monde. «Ils étaient un excellent partenaire, mais voulaient faire plus de ce que nous faisons», a déclaré le directeur financier de Snowflake, Mike Scarpelli, lors d’une discussion au coin du feu organisée par JMP Securities en mars.

Il est arrivé au point que la société de conseil en science des données Datagrom a publié un article de blog en novembre intitulé « Snowflake vs Databricks: où devriez-vous mettre vos données? » L’image en haut du message était un diagramme de Venn montrant ce que les deux entreprises ont en commun.

Ghodsi a tenté de distinguer Databricks de ses concurrents lors de sa comparution de février à CNBC. Databricks n’oblige pas les clients à copier des données dans son logiciel pour travailler avec lui. Au lieu de cela, les données peuvent rester là où elles se trouvent déjà, comme dans le système de stockage d’objets S3 largement utilisé d’Amazon Web Services, et Databricks peut toujours analyser les données, a-t-il déclaré.