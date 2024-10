DataAE et Xavier Vendrell équilibrent le bloc de logements de Barcelone sur un site escarpé

Les studios d’architecture espagnols DataAE et Xavier Vendrell ont équilibré deux rangées de logements sociaux sur une colline de Barcelone surplombant la mer Méditerranée.





Le projet comprend 39 unités – un total de 4 785 mètres carrés (51 500 pieds carrés) – réparties en trois volumes orientés vers l’eau.

Claudi Aguiló et Albert Domingo, qui dirigent DonnéesAEet Studio Xavier Vendrell respectivement, ont travaillé pour créer le projet sur un site escarpé à la périphérie de la ville.

Les trois volumes « brisent la linéarité de la façade sur rue et créent une transition vers le parc voisin », a déclaré Xavier Vendrell à Dezeen.

Profitant de la condition suburbaine et du dénivelé de 18 mètres entre les rues voisines, un volume est situé au sommet de la pente avec un surplomb de 4,2 mètres qui minimise la fondation dans le terrain rocheux.

Séparé par un espace vert commun, le deuxième bâtiment comprend un parking au rez-de-chaussée et un accès direct au Parc De Les Bateries, poursuivant le tissu urbain existant tout en générant une nouvelle façade respectueuse de l’environnement naturel.

Les bâtiments sont construits avec des dalles bidirectionnelles en béton armé et les murs extérieurs sont composés de dalles de 30 centimètres. Termoarcillebriques allégées en terre cuite présentant des propriétés de résistance au feu, de réduction du bruit et d’isolation thermique.

La Termoarcilla était recouverte de stuc blanc pour une finition extérieure uniforme et neutre.

L’ensemble du complexe a été aménagé de manière à donner la priorité aux vues sur la mer – depuis les logements jusqu’aux deux halls d’entrée, en passant par les noyaux de circulation verticaux. De plus, la disposition donne à chaque unité suffisamment de lumière naturelle et un espace extérieur correspondant.

Le volume supérieur comprend 17 appartements disposés autour d’un passage central et d’un escalier avec cinq unités de deux chambres et une unité d’une chambre par étage. Des balcons longent le côté est du bâtiment.

Le bâtiment inférieur est divisé en deux formes par un noyau de circulation vertical qui se ramifie en cinq unités de trois chambres et une unité de deux chambres à chaque étage, totalisant 22 appartements dans le bâtiment.

« Sur les façades sud-est se trouvent des galeries bioclimatiques qui améliorent l’habitabilité et l’efficacité énergétique, tandis que sur les façades nord-ouest se trouvent des espaces filtrants, ouverts sur l’extérieur mais à usage privé », a expliqué Vendrell.

« Ceux-ci améliorent la gestion de l’intimité entre la coursive collective et la façade vitrée d’accès à l’habitation. »

« Le résultat est un type unique d’habitation qui s’adapte aux différentes conditions d’agrégation et de géométrie sans perdre sa logique opérationnelle, un espace abstrait de vie et de salle à manger, rectangulaire et passant, toujours avec ventilation transversale », a expliqué l’équipe, en soulignant l’accès. d’un côté de chaque appartement et une grande ouverture de l’autre.

À l’intérieur, les tons neutres se poursuivent avec des briques et des cloisons sèches peintes en blanc et des dalles de béton apparentes dans les couloirs publics. Le parquet stratifié et les portes et cadres de fenêtres en bois naturel ajoutent de la chaleur aux espaces.

Le projet bénéficie d’une certification énergétique « A » avec une demande énergétique quasi nulle et une enveloppe thermique à faible transmission.

« Pour éviter les surchauffes en été, le bâtiment est doté d’une protection solaire et d’une bonne ventilation combinée à l’inertie des sols intérieurs pour optimiser la ventilation nocturne. »

Le projet comprend des unités à vendre – cotées au tarif de 2 400 euros le mètre carré – et à louer. Les résidents doivent répondre à des exigences de revenus réglementées par le gouvernement.

Auparavant, DataAE et H Arquitectes avaient conçu des logements étudiants à Saint-Cugat en utilisant une stratégie similaire de couloirs ventilés. Pendant ce temps, Xavier Vendrell et Mary English ont construit une maison intercalaire à San Antonio, au Texas, ventilée avec trois cours intérieures.

La photographie est de Adria Goula.

Crédits du projet :

Architectes : dataAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) + Xavier Vendrell Studio

Membres de l’équipe : Pau Cornellana, Ileana Manea, Andrea Rodríguez

Consultant en environnement : Société Organique +10

Ingénierie structurelle : Manuel Arguijo et associés

Physique du bâtiment: Eletresjota tècnics associés

Métreur : Eulàlia Aran Corbella

Client: IMPSOL