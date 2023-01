Dasara Teaser : Nani apporte un bain de sang, de l’alcool et une histoire sanglante qui rappelle à certains Pushpa ; les fans adorent la cinématographie rustique et l’action de masse [View Tweets]

Teaser Dasara mettant en vedette Nani et Keerthy Suresh est sorti maintenant. Le film vedette de Nani est l’un des plus attendus. La vidéo Dasara Teaser se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les fans de Nani deviennent gaga du teaser de Dasara en partageant les instantanés et les clips du teaser en ligne et en saluant leur héros préféré. Depuis longtemps, les fans attendaient un aperçu de Dasara et enfin, ils peuvent maintenant le regarder et en profiter. Maintenant, la sortie cinématographique de Dasara est attendue.

Qu’est-ce que Dasara Teaser ?

Le teaser de Dasara commence avec Nani décrivant la scène et le décor de Veeralapalli. Des mines de charbon l’entourent et les villageois y boivent de l’alcool comme de l’eau. Nani se révèle être une personne très insouciante du village qui a du style. Il bat la merde des gars et ne laisse jamais l’occasion de l’afficher. On voit les méchants entrer en scène et ça se casse la tête entre Nani et les antagonistes. Nani se fiche du bain de sang et est prête à en supporter les conséquences. Nous n’avons pas du tout un aperçu de Keerthy Suresh, ce qui est un peu décevant.

Regardez la vidéo Dasara Teaser ici :

Les fans réagissent à la vidéo Dasara Teaser ici:

Les fans adorent la sensation rustique que dégage la cinématographie du film. Nani a l’air incroyable et correspond à la facture de l’un des villageois. L’action de masse dans le style de Nani est également saluée par les fans. Alors que les fans ont adoré le look de Nani, certains l’ont comparé à Pushpa, la vedette d’Allu Arjun, qui a un fond rustique similaire mais pas complètement le même.

Etoile naturelle #Nanic’est #DasaraTeaser Est dehors. Était-ce seulement moi qui sentais qu’il y avait des nuances de #Pushpa? Je veux dire tout l’aspect et la convivialité de celui-ci. Quoi qu’il en soit, en espérant vivre une expérience électrisante lorsqu’elle sortira au théâtre.https://t.co/w6QAjRMo50 pic.twitter.com/tOhyVemEcM Shashiprasad SM (@smshashiprasad) 30 janvier 2023

Jusqu’à présent, toutes les impressions de #Dasara comprenant #Nani se lever sont sur les lignes de #Pushpa seul #DasaraTeaser peut dire à quel point ce sera unique. pic.twitter.com/vV9DLba9Z1 AKM (@KrishnamohanAv4) 29 janvier 2023

BRUT, RUSTIQUE et FÉROCE #DasaraTeaser disponible maintenant ! – https—bit.ly-DasaraTeaser#Dasara Worldwide Release le 30 MARS en telugu, tamoul, kannada, malayalam et hindi Natural Star @NameisNani @keerthysureshofficial @srikanthodela__ @slv_cinemas pic.twitter.com/zMwCzYsh0e Anjali Tiwari (@Anjali2102000) 30 janvier 2023

#DasaraTeaser ?? La confiance de Nani sur le film et le réalisateur ?? Prabhas ? (@prabhasfan99) 30 janvier 2023

La coupe du teaser est tellement bonne ???#DasaraTeaser pic.twitter.com/TVFPmV0fgQ chithram (@shravstweets) 30 janvier 2023

Entertainment News se déchaîne avec Dasara Teaser. Dasara est dirigé par le protégé de Sukumar, Srikanth Odela. Il s’agit de ses débuts en tant que réalisateur dans l’industrie cinématographique. Cela explique la comparaison avec Sukumar barré de Pushpa. Outre Nani et Keerthy Suresh, le film met également en vedette Samuthirakani, Dheekshith Shetty, Shine Tom Chacko et plus encore. Dasara devrait sortir le 30 mars 2023.