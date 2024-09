Das Boot Belgrade – Jazz sur le pont inférieur

Il me semble que le jazz réapparaît par la porte arrière de Belgrade, à travers un certain nombre de petits clubs à l’ambiance chaleureuse et aux concerts informels destinés aux personnes qui aiment combiner style et musique intelligente. Le centre culturel Parobrod Le Steamship, baptisé ainsi en référence au bâtiment de la First Steamship Society de Vienne dans lequel il se trouve, a également sauté sur l’occasion. À l’automne 2013, ils ont adapté la salle des chaudières formelle du bâtiment en la réinventant en un petit club. Comme le « pont supérieur » est un Steamship, il est tout naturel que cet espace restreint devienne un « sous-marin ».

Le design du Das Boot est contemporain et épuré, avec des lumières tamisées et des détails bien pensés. Il y a un bar, deux autres salles de taille moyenne et des toilettes impeccablement entretenues (ce qui n’est pas si courant dans ces quartiers). Tout cela ne le rendrait pas très différent de l’offre du quartier si ce n’était pas grâce aux braves gens de Parobrod qui ont décidé d’en faire un lieu de promotion du jazz. Il y a deux ou trois concerts par semaine, une bonne moyenne, mais extraordinairement utile quand on sait qu’ils sont également répartis sur les jours ouvrables.

Alors, si vous êtes de sortie le mardi ou le jeudi soir et qu’il ne semble rien se passer de spécial, passez nous voir et vous pourrez peut-être profiter d’un spectacle décontracté, que ce soit par des étudiants de l’académie de musique ou des vétérans du jazz. L’entrée est gratuite et même vos vestes seront prises en charge gratuitement. Belle attention. Merci, Parobrod !