Darylle Sargeant a l’air complètement différente des jours de Love Island alors qu’elle danse au concert d’Arctic Monkeys

DARYLLE Sargeant a regardé des mondes loin de ses jours dans la villa Love Island alors qu’elle se balançait lors d’un concert d’Artic Monkey cette semaine.

La star s’est tournée vers Instagram pour partager une photo d’elle lors du concert habillée de façon avant-gardiste.

La star de télé-réalité, 28 ans, a montré sa silhouette enviable et ses incroyables tatouages ​​​​dans sa tenue prête pour le festival, y compris un débardeur blanc qu’elle a noué sur le devant pour lui donner un look court et une mini-jupe en jean bleu foncé.

Elle a terminé le look avec une paire de bottes de cow-boy noires qui atteignent presque ses genoux et une sélection de bijoux en or.

Darylle a montré ses cheveux blonds ondulés mi-longs avec une partie médiane, des sourcils coiffés et un maquillage naturel.

L’ancien concurrent de l’émission de rencontres a légendé le message: « D’une oreille à l’autre. »

Les fans se sont évanouis devant Darylle dans la section des commentaires et beaucoup ont complimenté sa tenue.

L’un d’eux a écrit: « Tu es une fille incroyable! »

Un deuxième a commenté: «Wow. Si magnifique. Amusez-vous. »

Un troisième a jailli: « Drop dead magnifique. J’espère que vous avez apprécié le concert !

Un quatrième a ajouté: « Vous êtes irréel. »

Un cinquième a écrit: « J’adore la tenue !! »

Lors de la représentation, l’ancienne star de Love Island a téléchargé une photo d’elle sur les épaules d’un inconnu.

Le joueur de 28 ans était arrivé tardivement à Casa Amor et a immédiatement attiré l’attention du lothario Adam Collard.

Cependant, à son retour à la villa principale, Adam a rapidement abandonné Darylle après avoir réalisé ses véritables sentiments pour sa petite amie Zara McDermott.

Elle a ensuite eu une aventure avec la personnalité de la télévision Jake Quickenden, mais ils ont annulé les choses après quelques semaines et Jake est parti avec Sophie Church.

Darylle n’est pas étrangère aux rencontres sous les projecteurs, ayant eu une aventure avec le garçon de Towie, Dean Ralph, avant l’émission ITV2.

Elle se décrit comme un « livre ouvert » et « très honnête », mais admet que ses plaisanteries sarcastiques peuvent se tromper et la faire tomber dans l’eau chaude.

