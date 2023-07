Daryll Neita prend le devant de la scène pour remporter la victoire sur 200 m aux championnats du Royaume-Uni

Plus dans l’ombre, le souffle du talent de sprinteur de Daryll Neita s’est illuminé avec une victoire éblouissante au 200 mètres féminin aux Championnats d’athlétisme du Royaume-Uni à Manchester dimanche. Dans un record du championnat de 22,25 secondes pour démarrer. Le fait que sa rivale nationale Dina Asher-Smith se soit retirée n’a pas du tout dévalorisé cette performance. Le champion du monde 2019 n’est plus tout-puissant à domicile. Sur la scène mondiale, le Londonien de 26 ans est une menace pour tous.

Finaliste olympique du 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo, Neita se compare aux meilleures des Caraïbes et des États-Unis, et sur les deux distances de sprint maintenant. Sous la tutelle de son entraîneur basé en Italie, Marco Airale, elle a fait des gains significatifs, un niveau au-dessus de l’athlète qui s’est déçue avec le bronze aux Européens et aux Commonwealth de l’été dernier.

Zharnel Hughes traverse un déluge pour remporter le 100 m aux championnats du Royaume-Uni En savoir plus

« Je suis entré dans l’hiver, j’ai travaillé sur tellement de choses et mon état d’esprit a évolué », a déclaré Neita. «Je n’ai pas peur de battre les gens, je veux être n ° 1. Je sais aussi où sont les classements, je sais qui court 10,6 et 10,7. Je n’en suis pas encore là mais j’y travaille. J’ai fait beaucoup de 100 mais pas beaucoup de 200. Cette semaine, il y avait plus d’entraînement à l’événement. Je ne me soucie pas des prédictions, des opinions ou des validations des gens. »

La comparaison constante avec Asher-Smith est une bénédiction et une malédiction, vous le sentez. Des parcours différents, des histoires divergentes, des collègues relais mais des concurrents à part. Le fait que la foule de Manchester se soit vu refuser un duel en tête-à-tête enlève son lustre, mais chacun a apporté son propre pouvoir de star. Il n’y avait pas de pensée de groupe ou d’accords en coulisses pour s’éviter ici. Des décisions personnelles, et une médaille d’or pour chacun.

« J’ai décidé avec mon entraîneur que nous nous concentrerions uniquement sur un seul événement cette année », a déclaré Neita, qui a devancé Bianca Williams en deuxième. « Quand j’ai fait le doublé l’an dernier, c’était vraiment très difficile même si c’était une bonne déclaration et je ne pense pas que j’ai vraiment raté grand-chose hier, surtout avec ce temps.

« Je pense que le 200 est très ouvert et je suis encore en train de l’apprendre, je suis encore en train de le comprendre, car c’est nouveau pour moi. Je sors des courses où je veux être. C’est un excellent tremplin dans la bonne direction vers les mondes à Budapest.

Zharnel Hughes a terminé le doublé du sprint masculin, courant 19,77 secondes assistées par le vent au 200 m pour terminer à une longueur d’avance sur Joe Ferguson. A 27 ans, le champion d’Europe en titre se pousse plus fort que jamais – au point, a-t-il révélé, qu’il a été brièvement hospitalisé à l’intersaison suite à une séance qui s’est aventurée au-delà de ses limites.

« Je ne pouvais plus respirer », raconte Zharnel Hugheshe. « Mon sucre a chuté. Je ne me suis pas évanoui. J’étais un peu vide. Mais je suis là, je suis excité et je cours vite. Je me forçais à frapper les temps. L’acide lactique n’est pas une blague, mec.

Katie Snowden prend le meilleur sur Laura Muir sur 1500m. Photographie : Stephen Pond/British Athletics/Getty Images

D’autres pour obtenir des places automatiques dans l’équipe britannique pour Budapest comprenaient Victoria Ohuruogu au 400 m féminin, Jazmin Sawyers au saut en longueur, Jessie Knight au 400 m haies et Keely Hodgkinson, qui a été considérablement poussée au 800 m par une Jemma Reekie renaissante, qui seront également liés aux mondes.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end « , »newsletterId »: »the-recap », »successDescription »: »Nous vous enverrons le Recap chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Tout comme Laura Muir malgré une défaite choc face à Katie Snowden lors de la finale du 1500 m féminin, le deuxième week-end consécutif où la médaillée olympique et mondiale a été battue par un challenger national. « Il se passe beaucoup de choses », a déclaré l’Ecossais, sans s’étendre. Quelque chose l’a détraquée.

Une grande attention a été portée sur le péril économique auquel le sport est confronté. Un déficit de parrainage et de couverture audiovisuelle. Diminution des réserves financières chez UK Athletics. L’instance dirigeante – et les quatre pays d’origine qui supervisent les parcours – assistent à une régression du bassin de talents disponibles qui, à son tour, menace de compromettre ses très importants retours de médailles.

En dehors des sprints et du 1500 m – où Neil Gourley a cimenté la sélection avec son titre britannique – peu de choses sont en mauvaise santé. Seuls trois participants au concours complet détiennent la note de qualification requise par l’UKA pour les championnats du monde. La plupart des sauts, lancers et épreuves multiples sont devenus de facto des zones interdites. Dans le groupe d’athlètes financés par la loterie, une faible majorité n’a pas encore atteint la norme exigée.

L’UKA, ont confirmé des sources, reste déterminée à rejeter les invitations génériques en fonction du classement de ceux qui échouent et s’en tiendra à sa stratégie controversée consistant à emmener des équipes plus petites à des événements mondiaux. Quelques semaines frénétiques attendent ceux qui sont en dehors de la ligne de coupe.