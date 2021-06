Daryl Powell prie pour des nouvelles positives sur les blessures de Gareth O’Brien | Nouvelles de la ligue de rugby

Gareth O’Brien de Castleford est abattu après avoir subi une blessure contre Wakefield qui l’oblige à quitter le terrain

L’entraîneur de Castleford, Daryl Powell, prie pour que Gareth O’Brien soit en forme pour Wembley après avoir entravé la victoire de son équipe en Super League 18-12 contre Wakefield.

L’ancien demi-arrière de Warrington, Salford et Toronto, qui est tombé maladroitement sur le genou après avoir donné un coup de pied offensif juste avant la mi-temps, avait l’air abattu alors qu’il s’asseyait sur le banc avant d’utiliser des béquilles pour se rendre au vestiaire.

Powell dit qu’O’Brien, qui a joué un rôle clé dans la victoire en demi-finale de la Tigers Challenge Cup contre Warrington, sera probablement envoyé pour des analyses pour déterminer l’étendue de la blessure, mais il espère qu’il sera en forme à temps pour la finale. contre St Helens dans un mois.

« Notre physio Matty Crowther a vérifié son LCA et ça avait l’air bien », a déclaré Powell. « C’est toujours le pire des cas, mais il se sentait un peu mieux après le match.

« Je prie pour qu’il aille bien et qu’il puisse y retourner le plus rapidement possible. »

Castleford a fait la lumière sur la blessure pour écarter ses proches voisins pour mettre fin à leur série de quatre défaites en Super League et prolonger leur séquence de victoires contre Trinity à 15.

1:29 L’entraîneur-chef de Castleford, Daryl Powell, était soulagé d’avoir remporté sa première victoire en Super League depuis avril après son triomphe acharné sur Wakefield. L’entraîneur-chef de Castleford, Daryl Powell, était soulagé d’avoir remporté sa première victoire en Super League depuis avril après son triomphe acharné sur Wakefield.

L’équipe de Powell détenait une mince avance de 10-6 à la mi-temps mais a dominé le spectacle après la pause, marquant finalement quatre essais contre deux pour décrocher une septième victoire consécutive à Belle Vue.

« Je pensais que nous étions forts et que nous devions l’être pour gagner le match. Nous ne chantons et dansons pas tous du tout, mais nous étions meilleurs défensivement », a déclaré Powell.

« Nous avons gagné le match et c’est la chose la plus importante. Nous pouvons, espérons-le, commencer à prendre de l’élan et trouver une certaine fluidité. »

1:23 Peter Mata’utia était ravi d’obtenir la 15e victoire consécutive de Castleford contre Wakefield Peter Mata’utia était ravi d’obtenir la 15e victoire consécutive de Castleford contre Wakefield

Wakefield a également subi une grave blessure juste avant la pause, avec le centre Bill Tupou transporté du terrain sur une civière, également avec un problème au genou qui menace de mettre fin à sa saison.

« Il est très mal à l’aise », a déclaré Chris Chester, qui est toujours à la recherche de sa première victoire dans le derby en tant qu’entraîneur de Trinity.

« Je ne suis pas trop sûr de ce que c’est, évidemment c’est quelque chose de mauvais mais nous le ferons scanner demain.

1:08 L’entraîneur-chef de Wakefield, Chris Chester, a été frustré après que son équipe ait subi sa 15e défaite consécutive aux mains de Castleford L’entraîneur-chef de Wakefield, Chris Chester, a été frustré après que son équipe ait subi sa 15e défaite consécutive aux mains de Castleford

« Je pense que c’est une blessure au tendon rotulien. Il n’avait pas l’air bien mais tous les garçons l’ont entouré dans le vestiaire et nous devons nous assurer de lui donner le soutien dont il a besoin.

« Cela n’a eu aucun effet sur le résultat. Nous étions nos pires ennemis.

« Je pensais que nous avions très bien commencé le match et j’ai été déçu de concéder deux essais sur coups de pied. Nous devions faire mieux.

« Je pensais que structurellement nous avions l’air bien défensivement, mais notre attaque semblait loin. Nous avions juste besoin de têtes calmes.

« Nous n’étions pas assez bons. C’était une autre défaite décevante. »

Wakefield a au moins vu l’ailier anglais Tom Johnstone revenir d’une mise à pied de deux mois avec des problèmes de commotion cérébrale, mais il a vu peu de ballon et il a été laissé au capitaine Jacob Miller de garder son équipe dans le match avec leurs deux essais.

« Nous avions besoin d’amener Tom dans le jeu un peu plus, mais il est absent depuis neuf semaines et le simple fait de le revoir est agréable », a déclaré Chester.