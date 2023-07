Daryl Morey sur la demande d’échange de James Harden: les 76ers ont besoin d’un bon retour ou « nous n’allons tout simplement pas le faire »

Le président des opérations de basket-ball des 76ers, Daryl Morey, a longuement discuté de la demande commerciale de James Harden lors d’une apparition à la radio locale mardi. Voici ce que vous devez savoir :

Morey a confirmé au 97,5 FM de Philadelphie que Harden cherchait un échange, comme L’athlétisme signalé pour la première fois le mois dernier.

Alors qu’il essaie d’honorer la demande d’échange de Harden, Morey a ajouté: « Si nous n’obtenons pas un très bon joueur ou quelque chose que nous pouvons transformer en un très bon joueur, nous n’allons tout simplement pas le faire. »

En discutant des raisons pour lesquelles Harden veut sortir, Morey a déclaré: «Il souhaite une situation différente contractuellement… Si nous pouvons faire quelque chose qui est gagnant-gagnant, aide les Sixers, alors nous l’examinerons. Si nous ne pouvons pas, alors nous ne le ferons pas.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Quelle est la probabilité qu’un accord soit conclu ?

Eh bien, Morey vient de préciser, officiellement, qu’il ne sera pas poussé dans un coin pour faire quelque chose s’il n’aime pas l’offre. Il est intéressant d’utiliser la situation commerciale de Ben Simmons d’il y a deux ans comme une comparaison, lorsque Morey a attendu longtemps pour le négocier pour Harden, mais ce qui pourrait être le plus instructif à partir de cela, même si Morey a dit dans cette même interview qu’il ne ‘ Je ne les vois pas comme des analogues, c’est que Morey a dit qu’il n’y avait pas d’autre échange à faire avant l’accord Harden.

Cela ressemble à une situation similaire, où les 76ers ne font rien jusqu’à ce que quelque chose franchisse le seuil de ce qu’ils veulent. Morey veut non seulement qu’un joueur revienne qui puisse aider l’équipe 2023-24 (ou rédige des actifs qu’il peut utiliser pour en échanger contre un), mais il essaie également apparemment de garder sa feuille de cap propre pour les années à venir. Cela fait beaucoup de choses à gérer en même temps et limite probablement le type de contrats qu’il est prêt à reprendre. L’univers des rendements acceptables semble se rétrécir. Oh, et, comme l’a rapporté notre Sam Amick, Harden veut aller aux LA Clippers.

Il semble donc que nous attendions longtemps avant que cet accord ne soit conclu, et il n’y a tout simplement pas eu le genre de message indiquant que quelque chose sera définitivement fait à la fin, de toute façon. — Vorkounov

Que dit Morey d’autre

« James est un très bon joueur. En ce moment, malheureusement, il préfère être ailleurs », a déclaré Morey. « J’ai une longue relation avec lui. J’essaie d’honorer cela. Mais la réalité est que si nous examinons un métier, ce sera pour l’une des deux choses. Ce sera soit pour un joueur qui continue de nous aider à être là comme nous l’étions l’année dernière, en tête 3-2 sur l’une des meilleures équipes de l’Est, les Celtics. De toute évidence, nous n’y sommes pas parvenus, mais James a joué un rôle important dans la raison pour laquelle nous l’avons porté à 3-2. Ou nous allons le faire pour quelque chose où nous obtenons suffisamment de choix de repêchage et des choses comme ça dans un accord de sorte que nous pouvons ensuite les transformer en un joueur qui peut également être un colistier avec Joel.

« Si nous n’obtenons pas un très bon joueur ou quelque chose que nous pouvons transformer en un très bon joueur, nous n’allons tout simplement pas le faire. Si James changeait d’avis, nous serions tous ravis… Mais en ce moment, il préfère être échangé et nous essayons d’honorer cela.

Morey a également abordé les commentaires cryptiques d’Embiid faits jeudi dernier au Festival du film sportif UNINTERRUPTED qui a fait la une des journaux après avoir fait le tour des médias sociaux lundi.

« Il s’est bien amusé avec ça hier », a déclaré Morey. « Il a fait ces commentaires il y a quelques jours lors d’une sorte d’événement semi-privé. Ils viennent d’être publiés. Je lui ai longuement parlé hier. Il a parlé à Coach Nurse hier… Coach Nurse prévoit de faire des choses très innovantes au camp d’entraînement qui ravissent Joel. Lui et moi avons parlé.

« Regardez une partie, à la fin de la journée, il parle des affaires de la NBA. Il veut gagner ici; il veut le gagner pour Philly. C’est le seul endroit où il veut gagner. Il faisait absolument référence au fait que ce n’est pas totalement sous son contrôle où il se trouve à tout moment.

Passé

Des sources de la Ligue ont déclaré L’athlétisme le mois dernier, Harden opterait pour son contrat de 35,6 millions de dollars pour la saison prochaine afin que le 10 fois NBA All-Star et les 76ers travaillent ensemble sur un échange hors de Philadelphie.

Harden, 33 ans, a récolté en moyenne 21 points et 10,7 passes décisives par match la saison dernière. Il a été échangé de Brooklyn à Philadelphie en 2022 (avec Paul Millsap) pour Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et deux choix de première ronde. Harden a signé un contrat de 68 640 000 $ sur deux ans avec les 76ers avant la saison dernière après avoir accepté une réduction de salaire d’environ 15 millions de dollars en agence libre.

Lecture obligatoire

(Photo: Bill Streicher / États-Unis aujourd’hui)