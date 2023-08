« Daryl Morey est un menteur »: James Harden s’en prend au président des Philadelphia 76ers

James Harden semble déterminé à rompre les liens avec les 76ers de Philadelphie après que le garde vedette a traité le président de l’équipe Daryl Morey de menteur lors d’un événement promotionnel en Chine.

Les commentaires de Harden – dont la vidéo a fait surface lundi – sont intervenus près de sept semaines après avoir décroché son option de 35,6 millions de dollars avec les 76ers pour cette saison, puis a rapidement déclaré qu’il souhaitait être échangé.

Les Sixers ont déclaré à l’agent de Harden, Mike Silverman, au cours du week-end que Morey n’était pas en mesure de trouver un accord approprié et que la franchise n’était pas obligée de le traiter à moins qu’elle ne puisse trouver un package qui améliorerait leurs chances de lutter, une personne familière avec la situation a déclaré à l’Associated Press. La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat car les négociations n’ont pas été rendues publiques.

A LIRE AUSSI| Transfer News LIVE, 14 août : Kylian Mbappe revient à l’entraînement du PSG, Neymar part pour Al-Hilal

« Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une organisation dont il fait partie », a déclaré Harden lors de l’événement. « Permettez-moi de le répéter : Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une organisation dont il fait partie.

Harden avait publié des vidéos de la tournée asiatique pour la plupart adaptées aux fans sur son compte Instagram et a semblé faire les commentaires lors d’un événement pour la société de baskets qui le soutient.

Les 76ers n’ont fait aucun commentaire lundi.

Harden, qui aura 34 ans plus tard ce mois-ci, aurait pu décliner l’option et décider d’essayer le libre arbitre. Harden a préféré un échange aux Clippers de Los Angeles, mais ces discussions – et les discussions avec d’autres équipes – n’ont abouti à rien.

Malgré ses commentaires, il n’y avait pas de mot immédiat sur le statut de Harden pour le camp d’entraînement, qui s’ouvre en octobre – même si cela ne semble certainement pas prometteur.

Harden, 10 fois All-Star et MVP de la NBA 2018, a maintenant tenté de forcer sa troisième équipe en trois ans. Harden est devenu une star avec les Houston Rockets – lorsque Morey dirigeait l’équipe – jusqu’à ce qu’il veuille un échange à Brooklyn. Les Rockets ont finalement accepté et l’ont envoyé aux Nets. Lorsqu’une course de championnat des Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving ne s’est jamais développée, Harden voulait un échange avec les 76ers – en grande partie à cause de ses liens professionnels et personnels solides avec Morey.

Harden a mené la ligue en termes de passes décisives cette saison, mais l’un des meilleurs marqueurs d’isolement de la ligue a cédé la place au MVP Joel Embiid. Mais il semble jouer comme deuxième option derrière Embiid et courir après un championnat à Philadelphie n’est plus sérieusement sur la table.

Les 76ers se sont éteints au deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est – et semblent maintenant coincés au milieu de l’Est sous le nouvel entraîneur Nick Nurse.

A LIRE AUSSI| Neymar s’apprête à rejoindre Al Hilal pour un transfert de 100 millions d’euros du PSG : rapport

Harden a marqué 45 points dans le match 1 et 42 lors des victoires du match 4 contre les Celtics. Harden et était 0 pour 6 sur 3s dans les défaites des matchs 2 et 6. Il n’a marqué que neuf points dans le match 7 et il est resté sans but en seconde période.

Les 76ers ont déjà emprunté cette voie lorsque l’ancien choix n ° 1 Ben Simmons a demandé un échange après que sa relation se soit détériorée avec l’ancien entraîneur Doc Rivers et d’autres membres de l’organisation. Simmons a provoqué une perturbation du camp d’entraînement en 2021, n’a jamais joué pour les Sixers cette saison-là et a finalement été échangé – contre Harden.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)