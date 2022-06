Daryl Mitchell et Tom Blundell font payer l’Angleterre bâclée pour les prises perdues alors que la Nouvelle-Zélande s’empare du test du pont de Trent | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La Nouvelle-Zélande prend un départ régulier après avoir été mise au bâton par l’Angleterre le jour de l’ouverture du deuxième test à Trent Bridge

L’Angleterre a réussi trois attrapés, tandis que Daryl Mitchell et Tom Blundell ont partagé une position ininterrompue de 149 points pour voir la Nouvelle-Zélande en tête à 318-4 après le premier jour du deuxième test d’assurance LV = à Trent Bridge.

Mitchell (81no) et Blundell (67no), qui ont partagé un partenariat de 195 points la semaine dernière à Lord’s, ont de nouveau été le fléau de l’Angleterre après que les hôtes aient apparemment créé une ouverture lorsque le ballon a commencé à parler dans la session de l’après-midi.

Après avoir peiné sur une surface largement favorable aux frappeurs, Ben Stokes (2-40) et James Anderson (2-42) ont soudainement trouvé du swing avant le thé, réclamant les guichets de Henry Nicholls (30) et Devon Conway (46) dans coup sur coup pour réduire les Black Caps à 169-4.

L'Angleterre a pris deux guichets en deux balles contre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée du deuxième test., Avec Ben Stokes puis James Anderson frappant

C’était la deuxième fois dans la journée que Stokes et Anderson formaient un duo mortel car ils avaient précédemment rejeté les ouvreurs néo-zélandais avec des livraisons consécutives après Will Young (47) et le skipper remplaçant Tom Latham (26) – couvrant Kane Williamson, exclu avec Covid – avait donné aux visiteurs un départ fulgurant avec un stand de 84 points.

L’Angleterre a dû payer pour les occasions manquées

L’Angleterre s’est rendue coupable d’être un peu prodigue avec le ballon, abandonnant 43 limites dans le jeu de la journée, dont 20 lors de la séance d’ouverture, tandis que sur le terrain, trois attrapés ont été enregistrés dans les glissades – Zak Crawley laissant tomber Nicholls sur 17 et Joe Root responsable de deux, Mitchell surtout sur 17 et Blundell une prise beaucoup plus difficile sur 47.

Les captures abandonnées pour l'Angleterre le premier jour à Trent Bridge pourraient s'avérer coûteuses.

Mitchell, en particulier, a fait payer l’Angleterre pour l’erreur dans la soirée alors que le terrain s’est endormi et que le ballon a perdu tout zip qui était évident avant l’intervalle – peut-être en partie à cause de l’un des deux six du batteur néo-zélandais atterrissant dans la pinte d’un malheureux. spectateur assis au-delà de la limite de longue date.

Stokes a-t-il fait le mauvais appel au tirage au sort?

Les événements ultérieurs du jeu de la journée indiquent qu’il s’agit d’une décision simple au tirage au sort, mais l’appel de Stokes au bowling était plus que compréhensible étant donné la teinte verte présente sur le terrain, Latham disant également qu’il aurait joué au bowling.

Le terrain avait un bon rythme et une bonne portée mais, avec le soleil qui battait à Nottingham, cela s’est avéré plus utile aux ouvreurs néo-zélandais qu’aux coutures anglaises, qui étaient coupables de ne pas tout à fait atteindre les bonnes longueurs comme ils l’avaient fait de manière si impressionnante à Celui du Seigneur.

À l’exception de quelques rasages rapprochés dans leur course entre les guichets, il semblait que Young et Latham traverseraient la séance d’ouverture indemnes, seulement pour que Stokes – le choix des quilleurs anglais – fasse bouger les choses, comme c’est si souvent sa manière.

Stokes, avec le ballon incliné vers le droitier Young, en a obtenu un pour maintenir sa ligne et prendre l’avantage jusqu’au deuxième glissement où Crawley a réclamé une superbe prise bas à sa gauche. Une balle plus tard, Anderson a rapidement ramené dans l’attaque, c’était deux en deux alors que Latham a réussi à écraser rien de plus qu’un relâcheur inoffensif directement à Matthew Potts au court midwicket.

Pas de touche magique pour Broad à Trent Bridge

Il n’y aurait pas de triplé d’équipe cette fois, bien que Stuart Broad (0-74), inspiré ce troisième matin à Lord’s, ait mis l’Angleterre sur la voie de la victoire, ait de nouveau tenté de faire monter la foule dans le même style peu après le déjeuner.

Stuart Broad discute du retour de sa bien-aimée Nottingham Forest en Premier League – et de son propre retour dans l'équipe de test d'Angleterre.

Broad a bien joué mais sans récompense, bien qu’il aurait dû au moins réclamer le guichet de Nicholls, seulement pour qu’un Crawley peut-être trop confiant, suite à ses exploits précédents, plonge devant Root et voit la chance lui échapper de l’étreinte de son bras tendu. main droite.

Puis, juste au moment où la Nouvelle-Zélande commençait à nouveau à prendre le dessus dans la compétition – Conway et Nicholls établissant un partenariat de cinquante en seulement 60 balles – l’Angleterre a soudainement fait basculer le ballon de la barre des 35 pour déstabiliser les batteurs.

Conway a failli périr de la même manière que Latham, coupant apparemment un court midwicket droit mais, après avoir été référé au troisième homme par les arbitres, il a été démontré que le ballon ne se répercutait pas tout à fait sur Potts cette fois.

Ben Stokes prend le troisième guichet pour l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée du deuxième test.

Lui et Nicholls furent bientôt de retour dans le pavillon, cependant, ce dernier étant le premier à partir, incapable de résister à un petit grignotage de Stokes du tour du guichet, tandis que l’entaille de Conway derrière se détachait du bord intérieur.

Mitchell et Blundell unissent leurs forces pour frustrer à nouveau les hôtes

L’Angleterre a eu une ouverture, avec deux nouveaux frappeurs dans l’enclave, mais Root a mis une chance réglementaire de s’échapper de Stokes et Mitchell, avec Blundell, s’est battu jusqu’au thé avant que les conditions ne changent à nouveau en faveur des visiteurs.

Mitchell a pris goût à Jack Leach (0-62) au début de la dernière session, balayant le spinner pour quatre dans la deuxième partie de son sort, avant de commencer son troisième en frappant quatre au milieu, puis en frappant six de plus. .

Blundell a survécu à un fort cri de lbw de Jack Leach quand le 39 – l’Angleterre a passé en revue et le ballon s’est avéré couper le moignon de la jambe sur «l’appel de l’arbitre» – tandis que Root a toussé son deuxième de la journée, une «chance» rapide comme l’éclair d’un flashé devance Leach, peu de temps avant que Blundell ne rejoigne Mitchell jusqu’à 50.

Broad a essayé des trucs courts pour une Angleterre de plus en plus désespérée dans l’espoir de déranger le batteur tandis que, juste pour ajouter à sa frustration et à celle de l’équipe locale, dans le troisième avec la deuxième nouvelle balle peu avant les souches, un avantage de Blundell sur 63 n’a pas été réclamé car il a séparé Crawley et Jonny Bairstow à une hauteur capturable entre le deuxième et le troisième glissement.

Après un certain nombre de blessures importantes, pourquoi les quilleurs anglais sont-ils sur la touche ?

Statistiques du jour

1 – La Nouvelle-Zélande n’a remporté qu’une seule série de tests par derrière. C’était la série 1999 en Angleterre quand ils ont perdu le premier test mais ont remporté les deuxième et quatrième pour remporter la série 2-1.

2 – il n’y a eu que deux nuls lors des 15 derniers tests à Trent Bridge, remontant à 2003. Il s’agissait du test de 2014 contre l’Inde au cours duquel James Anderson a marqué 81, et l’année dernière lorsque la dernière journée a été emportée avec l’Inde 52-1 , nécessitant un total de 209 pour gagner.

100 – points marqués avant le déjeuner. C’était la première fois que 100 points étaient marqués avant le déjeuner lors d’un test organisé au Royaume-Uni depuis le test de l’Angleterre contre les Antilles à Edgbaston en 2017.

92 -% des bords de Devon Conway dans le cricket test sont des bords intérieurs, contre 57% des bords de tous les joueurs étant des bords intérieurs.

Jimmy Anderson prend le quatrième guichet contre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée du 2e test.

Hussain: « Des jours comme celui-ci amélioreront le cricket anglais »

Sky Sports Cricket Nasser Hussein a dit : « Si des journées comme celle-ci ne vous brisent pas, elles vous rendront plus fort. C’est le cricket test match, c’est un travail difficile. Ce genre de journées améliorera le cricket anglais à l’avenir.

« Jack Leach a un bol plus long [getting through 18 overs]. Nous avons découvert Matthew Potts – et nous saurons maintenant samedi matin s’il peut repartir physiquement. »

L’entraîneur de bowling anglais Jon Lewis : « La chose la plus importante à propos de la décision au tirage au sort est qu’il s’agissait d’un jeu agressif. Nous sortions pour éliminer la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, nous avons raté quelques occasions, mais c’est du cricket.

« Vous pouvez toujours lancer une longueur légèrement différente, mais nous choisissons, pour le moment, de prendre l’option agressive et d’être courageux dans ce que nous faisons. J’ai aimé les zones que les gars ont jouées. Nous aurions pu facilement les lancer pour 250 et être assis maintenant dans une position très différente. »

Devon Conway de Nouvelle-Zélande : « Nous nous sommes mis à essayer d’être plus agressifs et d’avoir cet état d’esprit positif avec l’intention de marquer. C’était quelque chose qui nous manquait parfois lors du premier test, mais nous récoltons ces récompenses après le premier jour ici.

« Le terrain avait l’air un peu vert ce matin, donc nous aurions probablement joué en premier, mais nous ne pensions pas trop à la surface. L’Angleterre a joué assez plein et nous a posé des questions, mais cela nous a fourni des opportunités de marquer. »

