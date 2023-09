Daryl Johnston remet en question l’offensive de la zone rouge des Cowboys et leur maturité après la défaite de la troisième semaine

Les Cowboys de Dallas étaient du mauvais côté de la plus grosse surprise de la saison de la NFL jusqu’à présent, s’inclinant face aux Cardinals de l’Arizona, 28-16.

Comme le score l’indiquait, Dallas n’était génial d’aucun côté du ballon. Il a cédé 400 verges au total à une attaque du quart-arrière de Joshua Dobbs, dont 222 verges au sol. Offensivement, il a bien déplacé le ballon, affichant un total de 416 verges. Mais Dak Prescott a lancé une interception lors du dernier entraînement de l’équipe, se terminant par un autre échec dans la zone rouge puisqu’il n’a marqué qu’un seul touché sur cinq voyages dans la zone rouge.

Alors que les Cowboys gèrent la perte de Trevon Diggs en défense, l’analyste de la NFL sur FOX, Daryl Johnston, est plus préoccupé par la performance de l’offensive dimanche. Johnston est particulièrement préoccupé par l’offensive de la zone rouge des Cowboys, qui est à égalité au quatrième rang de la ligue après la troisième semaine.

« L’offensive de la zone rouge parce qu’elle est continue », a déclaré Johnston, qui a annoncé le match de dimanche, sur le podcast NFL on FOX. « Pas beaucoup de chances [in the red zone] au cours de la semaine 1. [They went] 2 pour 6 au cours de la semaine 2 et 1 pour 5 au cours de la semaine 3. Il y a donc un problème là-bas. Maintenant, la zone rouge est probablement l’un des éléments les plus difficiles du plan de jeu offensif, surtout quand on parle d’un nouveau système et de quelques nouveaux joueurs. »

Les malheurs des Cowboys dans la zone rouge figuraient en tête de liste des raisons pour lesquelles Johnston pensait avoir perdu dimanche, mais il pensait qu’il y avait « beaucoup de choses que vous ajoutez au mélange pour Dallas qui leur sont arrivées ». Il a mentionné le contrôle de la qualité et l’effondrement de l’entraîneur adjoint de la ligne défensive Sharrif Floyd lors de leur victoire de la deuxième semaine contre les Jets, ce qui pourrait les affecter d’un point de vue mental.

Dak Prescott et les Cowboys devraient-ils être PRÉOCCUPÉS par leur attaque en zone rouge ?

Entre leurs matchs des semaines 2 et 3, les Cowboys ont subi une défaite majeure sur le terrain avec Diggs se déchirant le LCA lors de l’entraînement de jeudi. Il a également cité la blessure en fin de semaine du centre partant Tyler Biadasz et l’absence du plaqueur gauche partant Tyron Smith comme autres raisons possibles. Cependant, il a reconnu que les Cardinals ont été privés de Budda Baker tout au long de la saison et qu’ils étaient privés de deux titulaires sur leur ligne défensive dimanche.

Ainsi, même s’il y avait peut-être pas mal d’excuses pour la défaite, Johnston pense toujours que les Cowboys auraient dû gagner dimanche.

« Je vais demander des comptes à Dallas », a déclaré Johnston. « Vous savez, ils n’ont pas bien joué. C’est tout. Vous êtes sorti et vous avez fait un mauvais match, vous avez fait une mauvaise performance. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais vous devez vous approprier cette performance que vous avez réalisée. eu dimanche.

« C’est juste un de ces jours, nous avons dû entrer dans des saisons de championnat. Nous avions une fiche de 8-1 et avons été battus par les Rams de Los Angeles 2-7 au Texas Stadium. Parfois, vous sortez et vous ne jouez pas bien. Et c’est ce que Dallas » Ils l’ont fait dimanche. Ils sont sortis et ils n’ont pas bien joué. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais dans le monde du football, ce ne sont que des excuses. «

La défaite de dimanche a certainement été une dure confrontation avec la réalité pour les Cowboys, qui étaient largement considérés comme l’une des cinq meilleures équipes au cours des deux premières semaines de la saison après avoir remporté leurs deux premiers matchs par un total de 60 points.

Dave Helman sur Dak Prescott, défaite CHOQUANTE des Cowboys contre Joshua Dobbs, Cardinals

Johnston se demandait si une partie de cette fumée leur arrivait à la tête.

« Peut-être qu’on a trop parlé de Dallas au cours des deux premières semaines », a déclaré Johnston. « Peut-être qu’ils ne sont pas assez matures en ce moment pour gérer ou porter ce surnom de ‘Hé, au diable Kansas City, Philadelphie et San Francisco. C’est la meilleure équipe de la NFL en ce moment.' »

Mais Johnston pense que leur match de la semaine 4 contre les Patriots (16 h 25 HE sur FOX et l’application FOX Sports) leur donne une grande opportunité d’effacer la défaite de la semaine 3 alors qu’une inclinaison majeure de la semaine 5 contre les 49ers se profile.

« Rebondir après [bad losses] après coup, c’est la partie la plus facile si vous avez la bonne équipe », a déclaré Johnston. « Une bonne équipe rebondit toujours. C’est une ligue axée sur la réponse. Que ce soit du dimanche au dimanche, d’un trimestre à l’autre ou d’un drive à l’autre, comment allez-vous réagir ?

« Le football est très axé sur les réactions. C’est la chose la plus importante. Je pense que, plus que tout, il s’agit de gérer le succès. … Je pense qu’il est plus difficile de gérer le succès. »

