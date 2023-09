Daryl Dixon vise Spirit of OG Walking Dead

AMC Les morts-vivants a été à l’antenne pendant 11 ans, ce qui peut être trop longtemps, selon votre point de vue. Alors que la franchise n’a pas l’intention de ralentir de sitôt, un de ses grosses retombées se concentre sur Daryl Dixon de Norman Reedus. Avec l’archer préféré des fans au centre de la scène collaborateur franchisé Greg Nicotero voit le Le nouveau show est une bonne occasion de revenir aux jours glorieux de la série des vaisseaux-mères.

Dans une récente interview avec PolygoneNicotero a discuté Daryl et à quoi ressemblait sa production » tout recommencer et faire quoi [original Walking Dead showrunner] Frank Darabont et Je l’ai fait lors de la première saison. Avec son premier épisode, le but est de faire écho au pilote de la série originale et de simplifier les choses. approche. Cet épisode, « Days Gone Bye », était en grande partie un expérience contenue qui s’est concentrée sur Grimes se réveillant du coma alors que l’apocalypse zombie est en bonne voie. celui de Daryl on dit que le pilote imite l’approche simplifiée de cet épisode, en tant que personnage principal se promène dans Paris, notamment dans la Tour Eiffel et dans les catacombes de la ville. Pour lui, il était important d’avoir Daryl « revenir à l’ADN de ce qui a fait les premières saisons originales de Les morts-vivants tout va bien : garder les histoires singulières et ciblées.

Daryl Dixon voit le caractère du titre finir en France et essayant de retourner aux États-Unis. Lors de ses voyages, il va traverser chemins avec d’autres survivants que Nicotero comparait à l’ancien L’incroyable Hulk Séries TV: « Vous croisez la personne et au cours de l’épisode, elle rencontre des gens, et puis… ils partent », a-t-il expliqué . « Les gens ont changé grâce à cela, et lui a changé grâce à cela. Il a ajouté qu’il s’agissait de s’appuyer sur La croissance de Daryl en tant que co-responsable pendant la série originale – où il est devenu « le Robin à [Rick’s] Batman » – et donnez au personnage un but en tant que héros errant.

« Daryl a l’impression qu’il a plus à faire, [and he] sait qu’il y a d’autres personnes dans le monde qui ont besoin de lui », a poursuivi Nicotero. « Daryl a vraiment un grand cœur et ferait n’importe quoi pour les gens, même s’il commence pour de mauvaises raisons. Il ne peut pas s’en empêcher. […] Nous sommes revenus à ce genre d’éléments de base.

Les morts qui marchent : Daryl Dixon premières sur AMC le dimanche 10 septembre prochain.

