Daryl Dixon Épisode 4 : Showrunner explique des morts choquantes

Attention : cet article contient des spoilers de The Walking Dead : Daryl Dixon – Le livre de Carol épisode 4. L’épisode « La Paradis Pour Toi » de dimanche de Daryl Dixon était, comme diraient les Français, doux-amer: Doux-amer. Enfin, les meilleurs amis Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) se sont retrouvés au Nest après avoir fait du stop avec Genet (Anne Charrier), qui a injecté son armée de Guerrier avec un sérum qui transformait les soldats en zombies amplifiés, elle se déchaîna ensuite sur l’abbaye. C’était la bonne partie.

Tandis que Genet Pouvoir cherché à écraser Union de l’EspoirEn tuant leur sauveur, Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), le leader syndical Losang (Joël de la Fuente) a tenté de restaurer la foi chancelante de ses ouailles en faisant mordre le garçon par un promeneur comme preuve de son immunité. Mais Fallou (Eriq Ebouaney) a aidé Laurent à s’échapper du Nid, alors lorsque Losang n’a pas réussi à convaincre Isabelle (Clémence Poésy) de lui révéler l’emplacement de son neveu, il l’a poignardée au ventre et l’a laissée mourir alors que les affamés envahissaient le Mont-Saint-Laurent. Michel.

Carol a sauvé Isabelle de la morsure avant de trouver Daryl et de l’amener à la femme qui a dit Je t’aime – « Je t’aime » – après avoir scellé leur relation florissante avec un baiser lors du dernier épisode. Mais il était trop tard. Isabelle a succombé à ses blessures et, dans son dernier souffle, a dit à Daryl de prendre soin de Laurent. «Je peux les voir. Les lucioles », a-t-elle dit à propos des insectes éclair que Daryl lui avait dit qu’elle trouverait lorsqu’elle rentrerait avec lui en Amérique. « Ils sont si beaux. »

Ce fut une fin déchirante pour Isabelle, décédée en protégeant Laurent – ​​en tenant sa promesse envers sa sœur.

« Pour le moment où Isabelle meurt, je pense que ce que nous voulions, c’était une grande dignité, une intelligence, une force et une fin vraiment émouvante pour le personnage », a expliqué le showrunner et co-scénariste de l’épisode David Zabel sur AMC+. The Walking Dead : Daryl Dixon – Le livre de Carol Episode Insider. « La mort d’Isabelle frappe fort parce qu’elle a touché quelque chose en elle [Daryl] que nous n’avons jamais vu auparavant, et c’est parce qu’elle est si différente de lui. Et c’est aussi parce qu’elle est attachée à ce garçon qu’il aime, et maintenant il doit faire en sorte, après cela, que la même chose ne se reproduise pas avec Laurent.

Poésy a ajouté : « C’est un monde où je suppose que vous avez l’habitude de dire au revoir. Je pense qu’il y a une acceptation. Je ne pense pas qu’elle s’y oppose. Je pense qu’elle sait qu’elle ne peut pas.

« Ça a été tellement sympa, la saison deux », a-t-elle poursuivi. « Ça a été un vrai plaisir d’emmener Isabelle un peu plus loin, et savoir que nous emmenons ces deux personnages en voyage et explorons un peu plus leur relation était tout simplement le plus grand luxe. »

Isabelle n’était pas la seule à connaître la fin de cet épisode. Après que Daryl et Carol se soient enfuis dans la campagne française, de gentils inconnus Didi (Marie-Christine Adam) et Théo (François-Éric Gendron) leur ont donné refuge. Mais lorsque Genet a suivi Daryl et Carol jusqu’au village, c’est Carol qui a tiré sur Genet avec un pistolet tranquillisant et une dose de sérum ampère. Genet a eu de violentes convulsions alors que ses yeux devenaient noirs et sortaient de sa tête – mourant d’une mort sanglante et horrible.

« Le problème avec Genet, c’est qu’elle a été une formidable méchante, donc sa mort doit être à la hauteur de la gloire de ses actes maléfiques », a déclaré le producteur exécutif de la série et maquilleur d’effets spéciaux Greg Nicotero. « Nous voulions vraiment que sa mort soit complètement horrible, douloureuse et déchirante. »

« Elle croyait vraiment qu’elle faisait ce qu’il fallait pour la communauté. Trouver de l’ordre, et c’est tout, c’est fini», a ajouté Charrier. «C’est une grande mort. C’était la seule façon pour elle de mourir : des monstres qu’elle avait créés. Elle va être l’une d’entre elles. C’est un personnage complet. Son voyage est terminé. J’en suis fier.

De nouveaux épisodes de Les morts qui marchent : Daryl Dixon la saison 2 est diffusée le dimanche sur AMC et AMC+. Restez à l’écoute Bande dessinée/TWD et Bande dessinée TWD sur Facebook pour plus Mort ambulant Couverture universelle.