Daryl Dike le déchire à la WBA avec pour objectif d’être le starter de l’USMNT

Daryl Dike n’a que huit apparitions avec l’équipe nationale des États-Unis. Son retour de trois buts ne saute pas du mur, même s’il n’a que 22 ans. Il a commencé devant dans chacun des matchs de la Gold Cup 2021, à l’exception de la finale. Il a marqué deux fois, tous deux lors d’une phase de groupes contre la Martinique.

Cependant, c’est sa forme de club qui suscite tant d’enthousiasme chez les supporters de l’USMNT. Maintenant avec West Bromwich Albion, Dike est de retour d’une blessure à la cuisse qui l’a écarté d’août à la mi-novembre. Dans le processus, il a raté 20 matchs au total.

Cependant, il est de retour à l’ensachage avec l’équipe du championnat. À son retour à l’action, trois buts et une passe décisive en huit apparitions. La plupart d’entre eux sont dans un rôle de suppléance. Cependant, lors de ses deux derniers matchs, il a fait une différence cruciale pour la WBA.

Son but à la 39e minute contre Luton a récemment lancé un retour de 2-0 vers le bas que les Baggies gagneraient. Le manager de West Brom, Carlos Corberan, a déclaré que c’était plus que son but qui avait prouvé la différence.

“Son travail acharné, dans la façon dont il a attaqué, dans la façon dont il a défendu : ce qu’il a fait a aidé l’équipe à gagner les trois points”, a déclaré Corberan après le match de Luton.

Dans le match d’avant, un autre départ pour Dike, il a marqué le seul but du match contre Reading.

Depuis le retour de Dike chez les Hawthorns à la mi-novembre, West Brom est l’une des équipes de championnat les plus en forme. Dike est revenu lors de la 21e journée, lorsque West Brom était 17e. Sept victoires en huit matchs plus tard, la WBA s’est catapultée dans la zone des séries éliminatoires, actuellement sixième.

Daryl Dike se bat pour la discussion aux États-Unis

Daryl Dike n’a pas fait partie de l’équipe de l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022. L’entraîneur-chef Gregg Berhalter a opté pour Haji Wright, Josh Sargent, Jesús Ferreira et Jordan Morris. Wright joue pour Antalyaspor dans la Süper Lig turque, tandis que Ferreira et Morris représentent les clubs MLS.

Dike et West Brom ont en fait sauté Norwich City de Sargent dans le tableau au retour de l’Américain après une blessure. Cela étant dit, Sargent connaît également une saison très productive avec Norwich. Il a neuf buts en 25 matchs joués avec les Canaries.

Si Daryl Dike peut maintenir la forme de score et, surtout, maintenir sa forme physique, il n’y a aucune raison pour qu’il soit exclu de la discussion pour une place sur la liste des États-Unis.

À l’occasion de la Coupe du monde 2026, Dike veut être dans le coup pour la place de départ en tête. Si cette forme peut continuer, ou peut-être se développer davantage dans l’élite anglaise, il pourrait réaliser ce souhait.

