Daryl Dike d’Orlando restera à Barnsley pendant les éliminatoires du championnat

L’attaquant d’Orlando City SC Daryl Dike restera en prêt avec Barnsley jusqu’à la fin de la saison du championnat anglais, y compris les séries éliminatoires qui détermineront s’il est promu en Premier League.

L’accord de prêt initial devait durer jusqu’au 31 mai, mais il a donné à Orlando la possibilité de rappeler Dike après le 3 mai. Mais l’attaquant international des États-Unis a été une révélation avec Barnsley depuis son arrivée en prêt en février, marquant neuf buts en 18. apparitions en championnat et en coupe. Au cours de cette période, les Tykes sont passés de la 12e à la sixième place, assez bien pour se qualifier pour une place en séries éliminatoires afin de déterminer la promotion dans l’élite de l’Angleterre.

Cela a fait de garder Dike une priorité pour Barnsley, et les deux parties ont pu s’entendre sur des frais – dont les détails n’ont pas été divulgués – qui maintiendront le joueur en Angleterre pour le reste de la campagne.

jouer 2:09 L’attaquant de Barnsley et de l’USMNT Daryl Dike parle à Jeff Carlisle de l’ESPN FC de sa transition vers Barnsley.

Les deux meilleurs finissants du championnat – Norwich City et Watford – sont automatiquement promus, tandis que les finissants de la troisième à la sixième place participent à une série éliminatoire au stade de Wembley pour déterminer le troisième et dernier club promu. Bournemouth, Brentford et Swansea City sont les autres équipes qui se battront avec Barnsley pour déterminer la troisième et dernière équipe à monter.

Les performances de Dike avec les Tykes ont suscité un vif intérêt pour l’attaquant de la part des clubs anglais, une équipe offrant à Orlando 10 millions de dollars. Cela a laissé l’impression que ses jours avec les Lions touchent à leur fin, mais avec la récente signature d’Alexandre Pato souffrant d’une blessure au genou, on ne sait pas si ou quand Orlando se séparera de Dike.

La fenêtre de transfert MLS principale ferme le 1er juin, mais la fenêtre secondaire s’ouvre le 7 juillet.

Dike en est à sa deuxième saison avec Orlando après avoir marqué huit buts et quatre passes décisives au cours de la campagne 2020 écourtée par la pandémie. Au niveau international, Dike a fait deux apparitions pour l’USMNT.