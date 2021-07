Daryl Dike, d’Orlando City, a déclaré que son prêt à Barnsley l’avait façonné en tant que joueur

L’attaquant d’Orlando City SC et des États-Unis, Daryl Dike, a déclaré que son prêt à Barnsley était une expérience « folle » et l’a aidé à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

Dike, 21 ans, a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues pour le club de championnat après avoir été prêté en janvier, marquant 11 buts alors que Barnsley a raté la promotion en Premier League lors des éliminatoires de deuxième niveau.

« Cette expérience était folle », a déclaré Dike à ESPN. « Je veux dire depuis votre plus jeune âge, vous regardez toujours le football anglais et vous entendez toujours parler de l’atmosphère, des fans, du jeu compétitif et de tout ça.

« Donc, pouvoir jouer toute l’année, puis entrer dans les séries éliminatoires et enfin pouvoir jouer devant les fans à Barnsley puis à Swansea et voir le niveau de compétition et les tacles voler et les fans et l’atmosphère. Je j’adore, je pense que c’est super.

« Pour moi, cette expérience m’a façonné ce que je suis aujourd’hui [both] mentalement et physiquement, comment je joue à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. C’était une super expérience pour moi, c’était vraiment important. »

Dike est revenu à Orlando après le prêt et est maintenant en service avec l’équipe nationale américaine à la Gold Cup. Il a fait sentir sa présence jusqu’à présent dans le tournoi, marquant deux fois lors d’une victoire 6-1 sur la Martinique jeudi et faisant partie de l’action qui a forcé un but contre son camp pour un autre des décomptes des Américains.





L’équipe de la Gold Cup est en grande partie composée de joueurs de la Major League Soccer et n’inclut pas certaines des meilleures stars américaines comme Christian Pulisic, Weston McKennie et Giovanni Reyna, mais Dike a déclaré que la compétition au sein de l’équipe était excellente et qu’il espère qu’il peut être un démarreur à l’avant pour l’équipe de Gregg Berhalter à l’avenir.

« Je pense, évidemment, que j’ai eu des aspirations et je dis toujours que je veux être le meilleur, mais je reconnais aussi la qualité des gars ici », a déclaré Dike. « Vous voyez les attaquants qui sont ici et vous connaissez ceux qui ne sont pas là comme Jordan [Morris], Josh [Sargent], il y a des tonnes et des tonnes autour. Tout le monde apporte quelque chose à la table, mais bien sûr je veux jouer, bien sûr je veux commencer.

« Je vais à chaque entraînement, en travaillant aussi dur que possible, et à chaque match montrant ce que je peux faire. Quand la décision sera prise [who is playing] dans le jeu, je sais que je me suis placé dans la meilleure position. Peu importe où vous jouez, il y aura toujours des joueurs de qualité, que ce soit avec l’équipe nationale ou ailleurs. »

Les États-Unis reprennent les qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF en septembre avec une visite au Salvador, avant d’accueillir le Canada à Nashville et de se rendre au Honduras pour un troisième match, le tout en moins de 10 jours.