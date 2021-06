Daryl Dike de l’USMNT revient à Orlando City après le prêt de Barnsley

L’attaquant américain Daryl Dike sera de retour du côté de la MLS à Orlando City.

Le club a déclaré que le championnat de deuxième division d’Angleterre de Barnsley a refusé d’exercer son option d’achat sur le joueur de 20 ans.

Dike a marqué neuf buts en 22 matches alors qu’il était prêté à Barnsley au cours de la seconde moitié de la saison anglaise. Barnsley a terminé cinquième, puis a perdu 2-1 au total en demi-finale des éliminatoires pour une promotion en Premier League.

Orlando a annoncé la décision de Barnsley mardi. Il a déclaré que Dike reviendrait à Orlando après l’exposition de l’équipe nationale américaine contre le Costa Rica le 9 juin.

Le PDG d’Orlando City, Alex Leitao, a précédemment déclaré que le club chercherait à acheter les droits sur le contrat du joueur dans l’espoir d’obtenir des frais de transfert lucratifs cet été.

« Nous croyons en son potentiel », Leitao a dit. « Nous comprenons que les joueurs, surtout à cet âge, ont ce désir d’aller en Europe et de jouer pour les ligues de premier plan. Je pense que Daryl a cette opportunité, il a prouvé qu’il en avait l’opportunité et nous l’aiderons à réaliser son potentiel et son le désir. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.