Dès que Daryl Dike termine un match avec le club Barnsley, les critiques arrivent. Elles ne viennent pas des entraîneurs, des coéquipiers ou des médias sociaux. Ils viennent plutôt de la famille de Dike.

Il y a le frère Bright, un ancien pro, ainsi que les sœurs Courtney (une ancienne internationale nigériane), Kimberly et Brittny. Il y a aussi ses parents, Vincent et Jacinta. Le flux est presque sans fin.

« Je vais regarder mon téléphone après un match et voir plus de 100 SMS de la famille, disant: » Tu aurais dû faire ça. Tu aurais dû faire ça « », dit Daryl avec un large sourire. « C’est une grande famille de football. Tout le monde connaît le sport. Tout le monde me pousse à m’améliorer. Tout le monde veut que je réussisse, et ce sont les gens qui me soutiennent le plus. »

Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des 18 derniers mois, l’impulsion de garder les pieds de Dike fermement plantés sur le sol est compréhensible. À l’automne 2019, Dike participait à la finale de la NCAA Men’s College Cup pour l’Université de Virginie. Cette saison a préparé le terrain pour être repêché par Orlando City SC, du côté de la MLS, où il a marqué huit buts et obtenu quatre passes décisives en 19 matches de championnat et en séries éliminatoires, et a été finaliste pour le jeune joueur de l’année. Cela s’est traduit par un accord de prêt avec Barnsley, l’équipe du championnat anglais, et après avoir marqué cinq buts en 11 matches de championnat, Dike est maintenant lié à des clubs des « Big Six » de la Premier League de Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur et Liverpool.

« La transition a été folle », a déclaré Dike. « Je pense que c’est quelque chose que j’ai attendu toute ma vie avec impatience. J’ai en quelque sorte rêvé d’avoir cette transition et de pouvoir jouer avec des joueurs et un staff de qualité supérieure. Cela a été phénoménal. »

Le plus impressionnant de tout est que Dike a réussi à s’adapter à une culture du football et à une approche tactique bien différentes de ce qu’il a vécu à Orlando. Le froid et la pluie de l’Angleterre sont un choc violent de la chaleur et de l’humidité du centre de la Floride. Et il n’est plus l’homme le plus grand et le plus fort du terrain.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Vous voyez un jeu beaucoup plus direct, et la physicalité, c’est un facteur important maintenant », a-t-il déclaré. «Je pense que lorsque je vais dans le jeu, je pourrais être un peu plus poussé, et je dois utiliser un peu plus mon cerveau pour réfléchir à la façon dont je peux me débrouiller pour me faire bousculer ou entrer dans un physique. Je pense que c’est la principale différence pour moi, c’est le style de jeu. Mais heureusement avec le bon staff, les joueurs que j’ai, ils ont en quelque sorte fait du bon travail en m’intégrant dans l’équipe et en pensant comme, « Vous savez que cela fonctionnera pour vous. Cela ne fonctionnera pas pour [you]. ‘ »

Le prochain défi est pour Dike de prouver sa valeur avec l’équipe nationale masculine américaine lors des prochains matches amicaux contre la Jamaïque et l’Irlande du Nord. La liste des concurrents pour le seul but de l’attaquant est bondée, mais en grande partie non prouvée, avec Joshua Sargent du Werder Brême et Nicholas Gioacchini de Caen et Jordan Siebatcheu des Young Boys la compétition principale dans ce camp. Mais le manager américain Gregg Berhalter reconnaît qu’à Dike, il a un attaquant avec un profil différent.

« Vous voyez de très bonnes actions retour au but, dans et autour du banc des pénalités, une très bonne force qui retient les joueurs », a déclaré Berhalter à propos de Dike. « Il a encore besoin de continuer à travailler sur son mouvement dans la surface de réparation, le mouvement derrière la ligne de fond. Je pense que parfois, lorsque nous lui demandons de descendre et de relier le jeu, c’est un peu différent des autres gars.

« Il doit être cohérent; il doit être durable. Donc Daryl doit continuer avec cette forme, continuer à avancer. C’est un gars avec qui nous avons vraiment aimé travailler. Nous voyons beaucoup de potentiel en lui, et c’est juste continuer à progresser pour lui. «

Le parcours de Dike vers le jeu professionnel n’a pas été moins incroyable. Sa ville natale d’Edmond, Oklahoma, n’est pas connue comme un foyer de football. Avant les débuts de Dike avec les États-Unis en janvier dernier, seuls deux Oklahomans natifs – Joe-Max Moore et Zach Loyd – avaient fait des apparitions en équipe senior pour les États-Unis.Pourtant, la taille, la mobilité et la finition de Dike sont telles qu’il a excellé à chaque échelon de l’échelle, alors même que certains professeurs et entraîneurs l’ont encouragé à essayer l’autre type de football.

« Je ne vais pas vous mentir, j’ai toujours voulu essayer, mais en même temps, mes parents, ils n’aiment pas trop le football américain », a-t-il déclaré. « C’est assez dangereux. Je ne les blâme pas du tout. »

2 Liés

Mais Dike reste très conscient du classement de l’Oklahoma en termes de hiérarchie du football aux États-Unis. Il n’y avait pas d’académies à proximité, ce qui signifiait moins de dépisteurs et encore moins d’occasions de se faire remarquer. Cette réalité peut faire des ravages dans la psyché d’un joueur aux aspirations professionnelles.

« Je pense que chaque joueur [from Oklahoma] peut avoir ce genre de pensée, vous allez avoir cette petite bataille mentale avec vous-même « , at-il dit. » Vous regardez l’équipe nationale, vous regardez l’équipe nationale des jeunes et vous regardez toutes ces autres personnes et il n’y a pas [non-academy players] sur ces équipes. Vous les regardez et vous êtes assis là à vous demander: «Comment puis-je être avec ces joueurs si je ne suis pas dans une académie? Serai-je assez bon? Aurai-je l’opportunité? ‘ »

Une exposition précoce au jeu aide toujours, d’autant plus que Bright a 14 ans de plus que Daryl. Ce qui a commencé lorsque Daryl a suivi pour regarder les matchs de son frère aîné s’est transformé en une instruction plus spécialisée lorsque les opportunités se sont présentées. Et à mesure que son jeune frère grandissait, Bright était de plus en plus étonné de ce que Daryl pouvait faire.

« Vous regardez certaines des choses que Daryl faisait à un jeune âge, et vous êtes juste comme, » Mec, cet enfant est spécial « », a déclaré Bright. «Même quand il n’avait que 12 ans, je faisais des camps de football avec des collégiens. Et je lui disais littéralement les mêmes choses que je dirais à un universitaire. Et il comprendrait. Vous êtes comme, ‘Wow. ‘ »

Daryl remercie également ses jeunes entraîneurs, qui ont continué à le défier de différentes manières, qu’il s’agisse de jouer avec un groupe d’âge ou de s’entraîner avec des joueurs plus âgés. Il appartenait alors au joueur de maximiser ces opportunités.

Les racines de Daryl dans l’Oklahoma signifiaient un chemin plus démodé vers les rangs professionnels, un chemin dans lequel le jeu universitaire peut être une station de cheminement précieuse. Heureusement, Bright a à certains égards ouvert la voie à son jeune frère, excellant collégialement à Notre-Dame avant de jouer avec les Portland Timbers et le Toronto FC, entre autres. Cela a permis à Daryl d’être sur le radar de certains grands programmes collégiaux, y compris Virginia. Ses exploits à Charlottesville l’ont fait remarquer par Orlando.

Daryl Dike a marqué cinq buts en 11 apparitions depuis qu’il a rejoint Barnsley en prêt d’Orlando City. Adam Davy / PA Images via Getty Images

L’entraîneur-chef des hommes de Virginie, George Gelnovatch, admet qu’il n’a pas vu Daryl jouer en personne avant l’arrivée du joueur en Virginie, s’appuyant sur la vidéo et la réputation de Bright. Une fois que Daryl est arrivé sur le campus, Gelnovatch s’est rendu compte qu’il y avait plus pour le joueur que ses attributs physiques.

« Il y a eu des moments [of game savvy]», a déclaré Gelnovatch.« Mais une des choses à son sujet dont personne ne parle jamais est l’acharnement. C’est un compétiteur implacable, un gars impitoyable sur le terrain. Vous mettez ça dans un corps comme le sien, et c’est assez impressionnant. «

Gelnovatch a également remarqué que Dike avait fait une amélioration massive au cours de sa première année, perdant 15 livres et se plongeant dans une attaque plus sophistiquée. Cette tendance s’est poursuivie.

« Ensuite, le prochain grand saut a eu lieu à Orlando, donc il est dans une autre configuration appropriée, et avec des pros tout autour de lui », a déclaré Gelnovatch. « Je pense qu’il est capable d’un autre. »

Et à chaque étape, Bright était là pour offrir des conseils. Daryl a déclaré que Bright est «à 100%» son critique le plus sévère de tous. Après un match avec Orlando City la saison dernière, Daryl recevait des félicitations et Bright n’en avait rien, disant à son petit frère comment il pouvait améliorer son positionnement.

« En fait, je lui ai dit que je pensais que c’était l’un de ses pires matchs pour des raisons spécifiques », a déclaré Bright. « Et puis après ça, il a marqué en quatre matchs consécutifs. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Cela peut sembler une ingérence pour certains, mais pour Daryl, cela fournit un contrepoids efficace au bruit de l’extérieur. Il a dit: « Je pense que le fait d’avoir cette personne professionnelle dans votre milieu pour toujours être dans votre oreille et vous aider à réussir et à grandir en tant que joueur … C’est bien d’avoir une personne comme ça. »

Surtout maintenant que d’immenses clubs se renseignent sur les services de Daryl. Ce n’est pas le moment de perdre la concentration.

« Je me suis dit de vivre dans le présent », a déclaré Daryl. « Je pense que certains joueurs peuvent être pris à regarder vers l’avenir et ils oublient de ralentir et de regarder ce qu’ils peuvent faire maintenant. C’est comme ça que j’ai vécu toute ma carrière, toute ma vie. Je pense à quoi Je peux faire aujourd’hui pour me préparer pour demain. «

Tels sont les progrès de Daryl que Bright se permet maintenant de faire le point sur ce que son jeune frère a accompli, même en lui adressant un ou deux compliments.

« J’ai beaucoup de mes anciens coéquipiers qui disaient: ‘Mec, je me souviens juste que nous jouions à des jeux et que nous voyions votre petit frère sur la touche, en train de frapper un ballon de football. Et il n’avait que quatre ans » « , a déclaré Bright. « Maintenant tu le vois sur la grande scène. »

Si la forme de Daryl tient, la scène pourrait devenir encore plus grande.