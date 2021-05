Darwin’s Arch: la célèbre formation rocheuse des Galápagos en Équateur s’effondre à cause de l’érosion

«La beauté de la nature ne réside pas dans sa permanence, mais dans sa transformation constante», a déclaré le Conservatoire des Galapagos dans un communiqué. «Les Galapagos, plus que tout autre endroit sur Terre, sont un symbole d’évolution et de changement, donc bien que nous soyons attristés de perdre cette structure emblématique en raison de l’érosion naturelle, c’est un rappel du pouvoir de l’architecture de la nature et de la nécessité de préserver la nature endroits pendant que nous le pouvons encore.