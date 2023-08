Darwin Nunez sauve Liverpool avec un doublé, les Reds enregistrent un retour 2-1 contre Newcastle | MONTRE

Darwin Nunez est sorti du banc pour marquer deux fois dans les 10 dernières minutes alors que Liverpool, à 10, revenait d’un but pour étourdir Newcastle 2-1 à St. James’ Park dimanche.

Anthony Gordon s’était jeté sur une erreur de Trent Alexander-Arnold pour mettre les Magpies devant avant que Virgil van Dijk ne soit expulsé pour avoir fait tomber Alexander Isak dans la demi-heure.

Mais Newcastle n’a pas réussi à faire valoir l’avantage de l’homme et a été puni lorsque Nunez a produit deux moments de qualité rares jusqu’à présent dans sa carrière à Liverpool pour renverser le match.

Liverpool a dépensé un record de club de 85 millions de livres sterling pour Nunez il y a un peu plus d’un an, mais l’Uruguayen s’est retrouvé derrière Diogo Jota et Cody Gakpo dans la bataille pour devenir le numéro neuf préféré de Jurgen Klopp en début de saison.

Nunez a été libéré du banc à 13 minutes de la fin et a profité au maximum de son opportunité en étant libéré à deux reprises derrière la défense de Newcastle et à chaque fois, il a gardé son sang-froid pour tirer bas et fort au-delà de Nick Pope.

La victoire maintient Liverpool à deux points du leader Manchester City et établit un marqueur de début de saison après que Newcastle a usurpé les Reds pour assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière.

Liverpool a eu la chance de ne pas être mené après seulement six minutes.

Alexander-Arnold avait déjà été averti pour avoir lancé le ballon lorsqu’il a abattu Gordon alors que l’homme de Newcastle déchirait l’aile gauche.

Mais au grand étonnement du public et du banc de Newcastle, l’arbitre John Brooks n’a pas produit de deuxième carton jaune.

Joe Gomez a été envoyé par Klopp pour s’échauffer avec un œil sur le remplacement d’Alexander-Arnold afin de l’éviter de nouveaux ennuis.

Le patron de Liverpool aurait peut-être souhaité faire ce changement, car l’incapacité d’Alexander-Arnold à contrôler la passe de Mohamed Salah a permis à Gordon de se dégager du but et de marquer seulement son deuxième but à Newcastle depuis un transfert de 45 millions de livres sterling d’Everton en janvier.

Les choses sont allées de mal en pis pour les Reds lorsque Brooks a produit un carton rouge, le premier de Van Dijk en carrière à Liverpool à la 28e minute.

Le capitaine de Liverpool aurait refusé une occasion claire de but lorsqu’il a donné un coup de pied à Isak à l’entrée de la surface.

Seul un certain brio d’Alisson Becker a permis à Liverpool de rester dans le match avant la mi-temps alors que le Brésilien tournait la volée violemment frappée de Miguel Almiron sur la barre transversale.

Almiron s’est rapproché encore plus après la pause alors qu’un jeu d’aile hypnotique a traversé la défense de Liverpool, seulement pour que son tir revienne du poteau.

Newcastle a dû payer pour ne pas avoir accru son avance dans une finale incroyable.

Sven Botman n’a pas réussi à gérer le ballon de Jota vers l’avant et Nunez a décoché un tir dans le coin le plus éloigné à neuf minutes de la fin.

Salah était resté largement silencieux au cours de la semaine où il était lié à son intention de rejoindre les stars quittant le football européen pour l’Arabie saoudite.

Mais l’Égyptien a produit trois minutes après le temps d’arrêt lorsque sa passe a mis Nunez une fois de plus au clair pour marquer le but le plus marquant de sa carrière à Liverpool à ce jour.

