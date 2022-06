Darwin Nunez rejoint Liverpool dans le cadre d’un accord de transfert record de 85 millions de livres sterling depuis Benfica | Nouvelles du centre de transfert

Liverpool a finalisé la signature de Darwin Nunez de Benfica pour un montant record de 85 millions de livres sterling, l’attaquant uruguayen signant un contrat de six ans.

L’accord est soumis à un permis de travail et à une autorisation internationale. Darwin portera le maillot n ° 27 à Anfield, qui a été libéré par Divock Origi cet été.

Le joueur de 22 ans a marqué 34 fois pour Benfica dans toutes les compétitions la saison dernière, y compris des buts dans les deux matches de la défaite du club en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool en avril.

Les frais initiaux de 64 millions de livres sterling passeront à 85 millions de livres si Nunez atteignait un certain nombre de jalons décrits dans son accord, qui vont de marquer des buts à remporter la Ligue des champions.

« Je suis vraiment heureux et ravi d’être ici à Liverpool. C’est un club énorme », a déclaré Nunez sur le site Internet du club de Liverpool. « C’est un plaisir d’être ici à Liverpool et je suis très heureux de faire partie de ce grand club.

Darwin Nunez a rejoint Liverpool pour un montant record du club





« J’ai joué contre Liverpool et je les ai vus dans de nombreux matchs de la Ligue des champions, et c’est mon style de jeu. Il y a de grands joueurs ici et je pense que cela conviendra à mon style de jeu.

« Comme je l’ai dit, j’ai beaucoup regardé et c’est un très grand club et j’espère pouvoir donner tout ce que j’ai pour aider l’équipe.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu ici à Liverpool – pour gagner des trophées et des titres. Je veux gagner beaucoup de trophées à Liverpool. »

La cible de transfert de Liverpool, Darwin Nunez, est évaluée à 100 millions d'euros après une saison extrêmement prolifique au Portugal au cours de laquelle il a marqué 23 fois pour Benfica



Après la victoire de Liverpool au match aller à Lisbonne, le manager Jurgen Klopp a fait l’éloge du joueur en disant : « Un beau garçon, hein ? Et un joueur décent aussi ! Vraiment bon, vraiment bon. Je le savais avant, bien sûr, mais il a joué à peu près devant moi avec ses batailles difficiles avec Ibrahima Konaté.

«Il était physiquement fort, rapide, calme à l’arrivée. Bien très bien. Je dis toujours que dans ces situations, s’il est en bonne santé, c’est une grande carrière qui l’attend. »

Manchester United, Newcastle United et des clubs du continent auraient également été intéressés par la signature de Nunez cet été, cependant, Liverpool a agi rapidement pour achever le gros transfert d’argent pour leur cible n ° 1.

Et cela pourrait maintenant ouvrir la voie à l’attaquant Sadio Mane pour rejoindre le Bayern Munich, l’international sénégalais n’ayant plus qu’un an sur son contrat actuel au club.

Liverpool a jusqu’à présent rejeté deux offres de la Bundesliga pour le joueur de 30 ans, dont la seconde valait un potentiel de 30 millions de livres sterling.

Darwin Nunez a marqué 34 fois la saison dernière



Klopp est convaincu qu’il peut faire évoluer Liverpool pour convenir à Nunez

Analyse de Vinny O’Connor de Sky Sports

Darwin Nunez est une rupture avec le type de joueurs multifonctionnels que Liverpool recherche normalement, mais il était la cible numéro un de Jurgen Klopp et l’Allemand est convaincu qu’il peut faire évoluer l’équipe en fonction des atouts de sa nouvelle signature de 85 millions de livres sterling.

Klopp et ses entraîneurs ont été extrêmement impressionnés par la façon dont Nunez a joué en Ligue des champions cette saison et, lors de l’analyse de l’attaquant avant leur affrontement avec Benfica, Klopp est tombé amoureux de Nunez.

Il n’est donc pas surprenant que le directeur sportif de Liverpool, Julian Ward, ait agi si rapidement pour conclure un accord avec le joueur de 22 ans. Ward a utilisé ses contacts sur le marché portugais et s’est envolé pour le Portugal pour s’assurer que l’accord était rapide et que Liverpool ne pouvait pas être regardé.

Alors que Liverpool a de nouveau battu son record de transfert, les salaires de Nunez le verront à égalité avec Diego Jota et Luis Diaz – à environ 140 000 par semaine – ce qui est considérablement moins que ce que gagnent Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane.

Nunez, comme Diaz avant lui, n’est pas anglophone, mais le club pense qu’il y a suffisamment de joueurs et de personnel brésiliens et lusophones pour aider Nunez à s’installer.

La décision de Liverpool signifie que Nunez bénéficiera d’une pré-saison complète avec ses nouveaux coéquipiers, ce qui sera crucial alors que Klopp cherche à façonner son nouveau front trois.

La vue du Portugal : à quel point Nunez est-il bon ?

L’expert portugais du football Pedro Sepulveda s’exprimant sur Sky Sports News :

L'expert portugais du football Pedro Sepulveda a déclaré que Liverpool était toujours aux commandes pour signer Darwin Nunez malgré l'intérêt de Manchester United et de Newcastle.



« Darwin Nunez était de loin l’un des meilleurs joueurs de la ligue portugaise cette saison. L’autre était Luis Diaz qui a déménagé à Liverpool en janvier et cela a fait de Nunez le meilleur joueur absolu.

« Benfica a terminé la saison à la troisième place et n’a pas réussi à obtenir une place directe en Ligue des champions, mais en 41 matchs, Nunez a marqué 34 buts et enregistré quatre passes décisives – vous parlez donc de l’un des meilleurs attaquants.

« C’est un » attaquant de football moderne « – comme Erling Haaland et Kylian Mbappe – des attaquants qui ne se concentrent pas uniquement sur le fait de marquer des buts. Ils se concentrent sur le fait de jouer pour l’équipe et de faire en sorte que toute l’équipe joue bien. C’est pourquoi nous parlons de € 100m.

« Le plus gros défaut – ou le moins bon point – de Nunez est son jeu psychologique. Lors de la saison 2020/21, il n’a pas marqué beaucoup de buts. Il a disputé 44 matches et n’en a marqué que 14. Il a été un peu critiqué par les fans. et la première chose qu’il a faite a été de commencer à suspendre ses réseaux sociaux, à bloquer les gens et à ne pas lire les commentaires. Cela prouve qu’il ne gère pas bien les critiques quand les choses commencent à ne pas bien se passer. Et en Angleterre, le prix est la première chose que les gens parlera quand il ne commence pas à marquer des buts.

« Quand vous parlez d’un joueur comme Darwin Nunez, vous pensez à un numéro neuf typique qui joue à l’intérieur de la surface de réparation. Mais il peut facilement jouer largement pour créer des espaces pour les autres joueurs dans les zones centrales si les équipes ont besoin de lui. C’est un très bonne affaire pour Liverpool, qui a déjà utilisé la ligue portugaise avec Luis Diaz dans un transfert massif pour Liverpool que l’ailier méritait pleinement.

« Dans les mains de Jurgen Klopp, Darwin peut être l’un des meilleurs attaquants du monde. De nos jours, il ne fait pas partie des meilleurs attaquants car il ne joue pas dans les cinq meilleures ligues. Nous devons voir comment il évolue en Premier League, qui est l’une des meilleures ligues du monde. »

La fabrication de Darwin Nunez

Rencontrez Darwin Nunez, l’attaquant uruguayen prêt à quitter Benfica – et ses anciens entraîneurs le soutiennent pour jouer en Premier League.

Sports du ciel Le long métrage Adam Bate s’adresse à ceux qui ont suivi son parcours depuis le début pour en savoir plus.

Nunez : Un joyau statistique ?

Jurgen Klopp n’a pas tari d’éloges sur Nunez après avoir affronté le joueur de 22 ans lors de deux matches en Ligue des champions en avril. « Un beau garçon, hein ? Et un bon joueur aussi ! a plaisanté le manager de Liverpool.

S'exprimant en avril, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, semble avoir un œil sur Darwin Nunez après que Benfica a rencontré les Reds en Ligue des champions.



« Vraiment bien, vraiment bien. Je le savais avant, bien sûr, mais il a joué à peu près devant moi avec ses batailles difficiles avec Ibrahima Konaté.

« Il était physiquement fort, rapide, calme à l’arrivée. Bien, vraiment bien. Je dis toujours que dans ces situations, s’il est en bonne santé, c’est une grande carrière qui l’attend. »

Nunez pourrait être la principale cible de Klopp cet été, mais il est recherché par une multitude de clubs puissants – alors pourquoi l’attaquant est-il si demandé ?

Sky Sports’ Adam Smith, expert en données et analyses, examine les chiffres de l’attaquant avant un transfert potentiellement énorme en Premier League.

Quels postes cible Liverpool cet été?

Le journaliste de Sky Sports News, Vinny O’Connor :

Liverpool cherchera à renforcer sa ligne avant cette saison. Le fait qu’ils aient même parlé à Kylian Mbappe montre à quel point ils sont déterminés à ajouter de la qualité en haut.

Cela a du sens avec Mohamed Salah et Roberto Firmino entrant dans la dernière année de leurs contrats tandis que le départ potentiel de Sadio Mane, qui a également un an sur son contrat, et Divock Origi ayant déjà décidé de partir, fait des renforts dans ce domaine un priorité. Si Mane doit partir, Liverpool ne cherchera à faire des affaires que pour un montant supérieur aux 30 millions d’euros qui ont été cités et ils voudraient qu’un remplaçant soit trié avant de lui permettre de partir.

Fabio Carvalho devant officiellement commencer sa carrière à Liverpool le 1er juillet, toute nouvelle refonte au milieu de terrain pourrait dépendre de l’avenir d’Alex Oxlade Chamberlain et de Takumi Minamino. Oxlade Chamberlain a fait 29 apparitions au cours d’une saison de 63 matchs et n’a pas joué depuis la victoire de la FA Cup contre Forest en mars, tandis que Minamino n’a fait que 24 apparitions et les deux pourraient rechercher des opportunités plus régulières en équipe première. Oxlade Chamberlain est un autre joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Renforcer la ligne de fond ne semble pas être une priorité, Ibrahima Konate offrant une autre option à Joel Matip et Virgil van Dijk tandis que Joe Gomez est capable de couvrir l’arrière droit et l’arrière central.

