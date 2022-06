Darwin Nunez: objectif de transfert de Liverpool analysé au milieu de l’intérêt de Manchester United et d’autres grands clubs | Nouvelles du football

Darwin Nunez est recherché par une multitude de clubs puissants et est la principale cible estivale de Liverpool – mais pourquoi l’attaquant est-il en demande?

L’international uruguayen a marqué 34 fois pour Benfica la saison dernière dans toutes les compétitions, y compris des buts dans les deux matches de la défaite du club en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool en avril.

Aucune offre n’a été faite par l’équipe de Jurgen Klopp pour Nunez, qui est évalué par le club portugais à 100 millions d’euros (85,5 millions de livres sterling), tandis que Manchester United est également un admirateur du joueur de 22 ans.

Nunez est également l’un des nombreux attaquants que Liverpool envisage cet été, avec des doutes sur l’avenir de Sadio Mane et Mohamed Salah, mais l’attaquant de Benfica est la principale cible des Reds dans cette fenêtre de transfert.

La cible de transfert de Liverpool, Darwin Nunez, est évaluée à 100 millions d'euros après une saison extrêmement prolifique au Portugal au cours de laquelle il a marqué 23 fois pour Benfica



Tout un Klopp de louanges

S'exprimant en avril, Jurgen Klopp semblait avoir un œil sur Darwin Nunez après que Benfica ait rencontré Liverpool en Ligue des champions



Jurgen Klopp n’a pas tari d’éloges sur Nunez après avoir affronté le joueur de 22 ans lors de deux matches en Ligue des champions en avril. « Un beau garçon, hein ? Et un bon joueur aussi ! a plaisanté le manager de Liverpool.

« Vraiment bien, vraiment bien. Je le savais avant, bien sûr, mais il a joué à peu près devant moi avec ses batailles difficiles avec Ibrahima Konaté.

«Il était physiquement fort, rapide, calme vers sa fin. Bien très bien. Je dis toujours que dans ces situations, s’il est en bonne santé, c’est une grande carrière qui l’attend. »

Alors, de quoi s’agit-il?

Nunez a ouvert la voie pour les buts et le taux de conversion des joueurs réalisant 20 tirs ou plus en Primeira Liga la saison dernière. En 2020/21, l’international uruguayen s’est classé deuxième pour les passes décisives, tandis qu’en 2019/20, il a terminé quatrième pour les buts avec Almeria dans la Segunda espagnole.

Le radar ci-dessous compare ses points forts avec d’autres attaquants des meilleures ligues européennes et révèle l’étendue de ses qualités, se classant parmi les cinq pour cent supérieurs pour les buts, les buts de la tête, les tirs cadrés, les grandes occasions créées, les tentatives de dribbles et les touches dans la surface adverse. .

Les buts ont coulé la saison dernière et les chiffres sont plus qu’impressionnants : 26 buts en seulement 1 986 minutes équivaut à un ratio de plus d’un but par match. Il a tiré 85 tirs au but, ce qui se traduit également par un taux de conversion de 30,6 %, le plus élevé de la ligue.

Nunez offre également la longévité à seulement 22 ans. Lorsqu’il est pris en compte contre tous les joueurs de moins de 22 ans de la Primeira Liga et des cinq meilleures ligues européennes la saison dernière, l’international uruguayen mène chaque joueur pour les buts et les tirs cadrés toutes les 90 minutes – surpassant même le nouvel attaquant de Manchester City, Erling Haaland.

Regarder de plus près

Nunez offre également une polyvalence en abondance, commençant généralement sur le flanc gauche ou en haut pour Benfica la saison dernière – une fluidité de position identique à Mane et Luis Diaz à Liverpool.

Son style adaptatif non conventionnel conviendrait certainement à la philosophie de Klopp à Liverpool et les visualisations ci-dessous révèlent comment Nunez revient également fréquemment et peut se combiner avec des joueurs sur le terrain lorsqu’il adopte différents rôles.

En effet, le manager de Liverpool a vécu cette première main face à Nunez à Anfield. Les cartes thermiques ci-dessous montrent comment les Nunez ont changé de rôle en seconde période, passant de la patrouille d’une zone centrale droite au flanc gauche.

La carte tactile ci-dessous met en évidence différents attributs offensifs en fonction de la couleur de sa campagne en Ligue des champions la saison dernière et fournit des preuves supplémentaires de sa capacité à conduire son équipe vers le haut de la profondeur et de son efficacité équilibrée dans le dernier tiers, tout en tirant un nombre important de croix de plus large angles.

En termes de tentatives au but, Nunez n’hésite pas à tirer une tentative à distance, mais a le don de trouver la cible et le fond du filet, depuis la zone centrale gauche – une zone que Mane domine dans l’actuel Liverpool. mettre en place.

Comme l’indique le graphique ci-dessus, Nunez a en fait réussi quatre passes décisives secondaires au cours de sa campagne européenne la saison dernière, mais la visualisation à droite ci-dessous montre des passes menant directement à un tir et suggère qu’il annule généralement des passes courtes à l’intérieur de la surface adverse, mais peut également trouver l’équipe- copains de l’extérieur de la région.

Autres domaines de son jeu

Cet effort est mieux visualisé avec la carte des passes ci-dessous, révélant une série de passes longues et ambitieuses qui tournent souvent mal mais qui brisent parfois les lignes défensives. La fréquence élevée des passes longues contribue à une précision inférieure à la moyenne, mais sa distribution réussie et ratissée dans les zones centrales offrirait à Klopp une autre dynamique contre une opposition à bloc bas.

Diaz est arrivé à Liverpool en provenance de l’élite du Portugal avec une réputation de pressage de l’avant et s’est classé 27e de la division pour la possession remportée dans le dernier tiers lorsqu’il a quitté le club en janvier.

Nunez est presque deux fois moins efficace que l’attaquant colombien dans ce domaine, ce qui met peut-être en évidence un domaine potentiel d’amélioration s’il signait pour Liverpool – compte tenu de la pression élevée et du style de jeu intense de Klopp.

La fabrication de Darwin Nunez

Rencontrez Darwin Nunez, l’attaquant uruguayen prêt à quitter Benfica – et ses anciens entraîneurs le soutiennent pour jouer en Premier League.

Adam Bate, scénariste de Sky Sports, s’adresse à ceux qui ont suivi son parcours depuis le début pour en savoir plus.

Quels postes Liverpool vise cet été?

Le journaliste de Sky Sports News, Vinny O’Connor :

Liverpool cherchera à renforcer sa ligne avant cette saison. Le fait qu’ils aient même parlé à Kylian Mbappe montre à quel point ils sont déterminés à ajouter de la qualité en haut.

Cela a du sens avec Mohamed Salah et Roberto Firmino entrant dans la dernière année de leurs contrats tandis que le départ potentiel de Sadio Mane, qui a également un an sur son contrat, et Divock Origi ayant déjà décidé de partir, fait des renforts dans ce domaine un priorité. Si Mane doit partir, Liverpool ne cherchera à faire des affaires que pour un montant supérieur aux 30 millions d’euros qui ont été cités et ils voudraient qu’un remplaçant soit trié avant de lui permettre de partir.

Fabio Carvalho devant officiellement commencer sa carrière à Liverpool le 1er juillet, toute nouvelle refonte au milieu de terrain pourrait dépendre de l’avenir d’Alex Oxlade Chamberlain et de Takumi Minamino. Oxlade Chamberlain a fait 29 apparitions au cours d’une saison de 63 matchs et n’a pas joué depuis la victoire de la FA Cup contre Forest en mars, tandis que Minamino n’a fait que 24 apparitions et les deux pourraient rechercher des opportunités plus régulières en équipe première. Oxlade Chamberlain est un autre joueur qui n’a plus qu’un an sur son contrat.

Renforcer la ligne de fond ne semble pas être une priorité, Ibrahima Konate offrant une autre option à Joel Matip et Virgil van Dijk tandis que Joe Gomez est capable de couvrir l’arrière droit et l’arrière central.

