Darwin Nunez marque 4 buts dans la déroute de Liverpool avant la saison

Par Conor Laird









L’arrivée estivale à gros budget a décollé de manière spectaculaire aux couleurs de Liverpool jeudi, trouvant le filet à quatre reprises.

Les troupes de Jurgen Klopp étaient de retour en action il y a peu de temps.

Après avoir remis les préparatifs de pré-saison du club sur les rails grâce à une défaite 2-0 de Crystal Palace la dernière fois, les Reds ont, à cette occasion, fait le déplacement en Allemagne pour une rencontre avec les poids lourds de Bundesliga RB Leipzig.

Et, quand tout a été dit et fait à la Red Bull Arena, les visiteurs de la soirée sont une fois de plus sortis vainqueurs.

Mohamed Salah a été le premier sur la cible, s’accrochant à la mise à pied de Roberto Firmino pour insérer une finition typiquement précise dans le coin inférieur :

But Salah 👑 pic.twitter.com/OM7K2DZ6DY – La télévision Redmen (@TheRedmenTV) 21 juillet 2022

À partir de là, cependant, un homme et un seul homme ont volé la vedette.

Le joueur en question ? Le Nunez susmentionné.

Tout d’abord, peu de temps après la pause, le prolifique ajout estival de Liverpool, pointé du doigt pour de vives critiques en raison de ses efforts de pré-saison jusqu’à présent, a ouvert son compte pour les Reds depuis le point de penalty.

Puis, cinq minutes plus tard, Nunez était de retour sur la cible une fois de plus, dirigeant une frappe cool du pied droit sur le gardien de but et à domicile.

L’ancien homme de Benfica a ensuite montré ses instincts de prédateur en rentrant à bout portant grâce à un recul parfaitement équilibré de la part d’Harvey Elliott :

Il est temps de profiter @Darwinn99Le tout premier triplé des Reds ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/vztvgVwHzx —Liverpool FC (@LFC) 21 juillet 2022

Et pourtant, il était encore temps pour Nunez d’ajouter plus loin à son parcours, complétant une échappée tardive des visiteurs de Klopp pour mettre la touche finale à un affichage individuel stellaire :

