Darwin Nunez: Jurgen Klopp salue le héros du Community Shield de Liverpool | Nouvelles du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été impressionné par l’impact que Darwin Nunez a eu en sortant du banc pour transformer le Community Shield en faveur de son équipe contre Manchester City.

L’attaquant uruguayen de 23 ans, qui pourrait devenir la signature du record du club à 85 millions de livres si tous les ajouts inclus dans l’accord d’été avec Benfica se concrétisent, a été présenté avec 30 minutes à faire et a produit un caméo impressionnant.

Il a remporté le penalty tardif à partir duquel Mohamed Salah a mené les Reds 2-1, puis s’est penché pour rentrer chez lui dans le temps additionnel pour sceller une victoire 3-1 à Leicester.

Il a également causé quelques problèmes à Ederson, attirant le gardien de but de City dans un défi – lors de sa toute première attaque – qui aurait probablement entraîné un penalty sans un drapeau de hors-jeu, puis forçant l’international brésilien à un arrêt sans but. .

“C’était bien, c’était vraiment bien. C’est clair que ça va s’améliorer avec le temps”, a déclaré Klopp. “Nous vivons dans un monde où tout le monde est jugé au premier regard et cela n’aide personne, mais cela arrive constamment.

Liverpool a remporté le Community Shield pour la première fois depuis 2006





“Lors des premiers matchs (de la pré-saison), nous n’étions même pas proches du niveau de forme physique d’aujourd’hui, puis quand il est arrivé, nous lui avons passé chaque ballon pour le chasser et après le troisième ballon, il a été complètement tué, puis tout le monde a jugé ses premières touches et ce genre de choses.

“C’est juste une blague mais nous devons vivre avec ça, il s’en sortira avec brio. Nous sommes patients et nous savons qu’il peut faire de bonnes choses.

“Nous savons tous qu’ils sont une espèce spéciale, les attaquants. L’autre chose dont tout le monde a besoin (sont) de petits points positifs. Cela signifie des objectifs ou des implications d’objectifs.

Darwin Nunez célèbre après avoir marqué le troisième but de Liverpool lors de sa victoire sur Man City dans le Community Shield





“Je pense que Darwin aurait été bien même sans marquer le troisième parce que le penalty était le centre de Millie et sa tête.

“La chance qu’il avait avant, il a vraiment bien fait, mais Ederson a réagi avec brio. Le but était évidemment la cerise sur le gâteau, donc vraiment content pour lui.

“Vous pouviez voir sur son visage, vous pouviez voir sur le visage de tous ses coéquipiers à quel point les garçons étaient heureux pour lui et c’est un très bon signe après cette courte période qu’il est avec nous.”

Pep : Pas d’inquiétude pour Haaland

Le manager de Manchester City ne s’inquiète pas pour Erling Haaland, après avoir raté un but ouvert de trois mètres contre Liverpool dans le Community Shield





L’implication de Nunez s’est avérée cruciale. Liverpool a pris une avance méritée à la 21e minute grâce au tir de Trent Alexander-Arnold qui a coupé Nathan Ake avant d’entrer par le deuxième poteau, mais ils ont été rattrapés par une ville améliorée après la pause.

Alors que la signature estivale de 51 millions de livres sterling Erling Haaland n’a pas marqué, le nouveau venu Julian Alvarez l’a fait, forçant à la maison un effort à bout portant après 70 minutes.

Haaland voudra oublier son effort tardif de six mètres lorsqu’il a frappé la barre transversale face à un but ouvert.

Après une défaite 3-1 contre Liverpool dans le Community Shield, Pep Guardiola dit que son équipe devra s’améliorer avant le début de la saison



“Il a eu des occasions, deux ou trois en première mi-temps et une à la fin, et il est toujours là”, a déclaré le manager de City, Pep Guardiola.

À propos de l’échec tardif flagrant de l’international norvégien, il a ajouté: “Il est fort, une autre fois il le mettra dans le filet. C’est arrivé. C’est le football. Il était là. Il s’est vu refuser un autre but parce que le ballon était au-dessus de la ligne.

Dimanche 7 août 16h00



Coup d’envoi 16h30





“Il s’est beaucoup battu et a fait les mouvements. C’est bien pour lui de voir la réalité d’un nouveau pays et d’une nouvelle ligue. Il était là mais aujourd’hui il n’a pas marqué et un autre jour il marquera. Il a une qualité incroyable et il le fera.

“Il n’a eu que deux semaines, deux semaines et demie, et je suis vraiment à l’aise avec ce que nous voyons depuis que nous sommes arrivés cette saison. Je ne suis pas absolument inquiet. La réalité est que nous avons deux ou trois mois devant nous. Il va nous aider.”

La FA condamne l’utilisation “dangereuse et illégale” de bombes fumigènes

Image:

De nombreuses bombes fumigènes ont été larguées au Community Shield





Plus tard, la Football Association a publié une déclaration après que des fusées éclairantes aient été déclenchées à plusieurs étapes du match.

“Nous sommes au courant d’incidents lors du FA Community Shield où des fusées éclairantes ont été utilisées dans les tribunes”, lit-on. “L’utilisation de fumigènes ou d’engins pyrotechniques dans un stade de football est dangereuse, illégale et pourrait avoir de graves conséquences.

“Nous pouvons confirmer que nous enquêtons sur l’affaire et que nous travaillerons avec les autorités compétentes, les clubs et la police pour identifier les personnes impliquées et nous prendrons les mesures appropriées.

“Cette saison, la FA, la Premier League et l’EFL ont annoncé de nouvelles mesures et des sanctions plus sévères pour lutter contre les comportements antisociaux et criminels sur les terrains de football.

“Les clubs de Premier League et de l’EFL ont convenu que si leurs supporters étaient identifiés à l’aide de fusées éclairantes dans le stade, ces personnes recevraient une interdiction de club. Nous nous attendons à ce que le club enquête également sur ces incidents et applique les nouvelles règles le cas échéant.”