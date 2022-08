Darwin Nunez doit “se contrôler” après avoir été expulsé

Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, a déclaré que la nouvelle recrue Darwin Nunez devait “se contrôler” après avoir été expulsé lors de ses débuts à domicile lors du match nul 1-1 contre Crystal Palace lundi.

L’attaquant a reçu un carton rouge après avoir donné un coup de tête au défenseur du palais Joachim Andersen en seconde période avec Liverpool à la traîne après la frappe de Wilfried Zaha.

Les hôtes ont réussi à sauver un point après Luis Diassuperbe égaliseur mais Van Dijk a exhorté Nunez à apprendre de son erreur.

“Il doit se contrôler, définitivement”, a déclaré Van Dijk aux journalistes après le match. “Il doit se gérer. Il doit savoir que ces choses peuvent arriver, surtout en Premier League.

“Ce sera une courbe d’apprentissage pour lui et j’espère que cela ne se reproduira plus jamais. De toute évidence, il était déçu et probablement aussi de lui-même.

“Mais c’est une courbe d’apprentissage et nous le soutiendrons toujours. Il a notre soutien et il sait que cela ne devrait plus se reproduire et j’espère que ce sera ainsi.”

Nunez, qui a rejoint Benfica pour un montant initial de 75 millions d’euros, sera suspendu pour le choc de Liverpool à Manchester United la semaine prochaine.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, qui avait riposté aux critiques de Nunez avant le match, fait maintenant face à une crise d’attaquant avec Roberto Firmino et Diogo Jota déjà portés disparus pour cause de blessure.

“C’est vraiment délicat à un moment donné avec des blessures et des joueurs avec de petites choses et comment vous les gérez et tout ce genre de choses”, a déclaré Klopp dans son interview d’après-match.

“Nous devons utiliser la semaine prochaine pour peut-être en ramener un ou deux. Je ne sais pas si nous pouvons le faire. Mais maintenant, nous avons perdu Darwin aujourd’hui. Cela n’aide pas. Bobby [Firmino] pourrait être prêt pour la semaine prochaine », a-t-il ajouté.