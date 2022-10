Darwin Nunez de Liverpool s’ouvre sur un début “difficile” dans un nouveau club

L’attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, a déclaré qu’il avait “du mal à s’adapter” à la Premier League après avoir marqué une seule fois cette saison après son transfert de 75 millions d’euros de Benfica cet été.

Nunez, 23 ans, a admis que ses luttes étaient en partie auto-infligées après son défi imprudent contre Crystal Palace, qui l’a vu recevoir un carton rouge et une suspension de trois matches.

“La vérité est que c’était un peu difficile de s’adapter mais je crois que,” Nunez a déclaré à TNT Sports Brasil. “Au fur et à mesure des entraînements et des matchs, je vais m’adapter petit à petit.

“[After the red card] était une période très difficile. Je sais que j’ai fait une grosse erreur et maintenant je suis conscient que cela ne se reproduira plus.

“Je dois calmer mes nerfs pendant les matchs, parler moins. Nous faisons tous des erreurs et je sais que cela servira d’apprentissage.

“L’important est de laisser ma marque dans l’équipe, d’être quelqu’un qui peut toujours contribuer en jouant bien et, si je ne marque pas, je dois être calme.”

L’international uruguayen a marqué 26 buts en championnat en 28 matches pour Benfica la saison dernière et a déclaré qu’il pouvait recommencer à marquer régulièrement.

Darwin Nunez n’a pas réussi à marquer lors de ses six dernières sorties à Liverpool. Clive Brunskill/Getty Images

“Quand le premier [goal] entre, d’autres entreront”, a-t-il dit. “J’ai vécu ça [before] et c’est un peu inconfortable parce qu’au final, en tant qu’attaquants, on vit de buts.

“Mais je suis calme, l’entraîneur m’a toujours soutenu. Mes coéquipiers me soutiennent également à tout moment et j’essaierai toujours d’aider l’équipe en marquant des buts ou, même sans but, j’essaierai d’aider du mieux que je peux .”

Nunez a ajouté que les barrières linguistiques lui interdisaient d’avoir une communication régulière avec le manager allemand Jurgen Klopp.

Le portugais et l’espagnol Nunez ont déclaré que lui et Klopp “ne parlent pas beaucoup”, et les entraîneurs Pep Lijnders et Vitor Matos agissent en tant que traducteurs lorsque le patron de Liverpool donne des ordres.

“Je ne parle pas l’anglais, il [Klopp] ne connaît pas l’espagnol”, a déclaré Nunez.

“Ils sont les interprètes lorsque Klopp parle au groupe. Ils s’assoient à côté de moi et expliquent ce que je dois faire.

“S’ils ne me l’expliquaient pas, j’entrerais sur le terrain sans savoir quoi faire.

“Mais la relation avec l’entraîneur est qu’il me soutient, me donne confiance et je dois le rembourser sur le terrain.”