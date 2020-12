Une ville de moins de 150 000 habitants dispose de l’essence la moins chère d’Australie grâce à une nouvelle station-service à prix réduit.

Une analyse de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a révélé que le prix moyen sans plomb de Darwin de 118 cents le litre était de 4,1 cents inférieur à la moyenne à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde.

Le résultat est surprenant étant donné que les petites capitales australiennes ont traditionnellement manqué un cycle de remise hebdomadaire et ont moins de concurrence.

Une ville de moins de 150000 habitants a l’essence la moins chère d’Australie grâce à une nouvelle station-service à prix réduit

L’ouverture de nouvelles stations-service à prix réduit dans la capitale du Territoire du Nord a été crédité d’avoir donné à la petite ville tropicale Top End le carburant le moins cher d’Australie.

Prix ​​moyens de l’essence les moins chers d’Australie DARWIN: 118 cents le litre PERTH: 118,9 cents le litre SYDNEY: 119 cents le litre ADELAIDE: 121,1 cents le litre CANBERRA: 122,7 cents le litre HOBART: 124,1 cents le litre MELBOURNE: 125,6 cents le litre BRISBANE: 126,1 cents le litre Source: Rapport du trimestre 2020 de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs sur le marché pétrolier australien

Un deuxième FuelXpress a ouvert ses portes dans la ville satellite militaire voisine de Palmerston l’année dernière, complétant la station-service existante à Winnellie dans la banlieue nord de Darwin.

« Les prix de détail relativement bas à Darwin ont peut-être été influencés par l’ouverture d’un deuxième site de vente au détail FuelXpress à Palmerston en août 2019 », a déclaré l’ACCC.

Cela a déclenché une guerre des prix avec Coles Express alors que davantage de résidents de Darwin comparaient les prix sur le site Web MyFuel NT du gouvernement du Territoire du Nord, qui fonctionne depuis 2017.

En mars, au début de la pandémie de coronavirus, les prix de l’essence dans les plus grandes villes d’Australie sont tombés en dessous de 1 dollar pour la première fois depuis 2012.

En avril, les prix moyens de l’essence à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde ont chuté à seulement 92,4 cents le litre – une forte baisse par rapport à 159,1 cents le litre en décembre 2019.

L’économie australienne a ensuite sombré dans la première récession en 29 ans, mais à la fin du trimestre de septembre, les prix moyens dans les cinq plus grandes villes sont remontés à 122,1 cents le litre.

C’était 4,1 cents le litre de plus que la moyenne de Darwin pour le sans plomb.

Jusqu’à des années plus récentes, Darwin avait des prix de l’essence plus élevés, mais la prévalence de plus de stations-service à prix réduit a vu la capitale du Territoire du Nord avoir des prix moyens sans plomb inférieurs à ceux de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde six fois depuis le début de 2019, lorsque les prix trimestriels ont été examinés.

Malgré la population la plus élevée d’Australie et le plus grand choix de stations-service, Sydney avait le troisième prix moyen de l’essence le plus bas de 119 cents le litre, après 118,9 cents le litre à Perth.

Brisbane avait le prix moyen de l’essence le plus cher d’Australie, soit 126,1 cents le litre, ce qui le rend plus cher que Melbourne (125,6 cents le litre) et Hobart (124,1 cents le litre).

Une analyse de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a révélé que le prix moyen sans plomb de Darwin de 118 cents le litre était de 4,1 cents inférieur à la moyenne à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde.