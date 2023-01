Darvel 1 – 0 Aberdeen

Le but de Jordan Kirkpatrick a valu à Darvel, sixième rang, l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la Coupe d’Écosse avec une victoire 1-0 sur Aberdeen, augmentant la pression sur le patron sous le feu Jim Goodwin.

Les champions de la West of Scotland League Premier Division ont pris les devants à la 19e minute du match nul du quatrième tour grâce à une frappe déviée de Kirkpatrick, qui faisait partie de l’équipe Alloa Athletic de Goodwin qui a remporté la promotion au championnat en 2018.

Une équipe anxieuse d’Aberdeen a été refusée au moins trois fois par le gardien Chris Truesdale en seconde période, mais Darvel, du sixième niveau du football écossais, a offert bien plus que du courage et de la détermination pour voir le match se terminer pour une victoire célèbre dans la plus grande nuit de leur histoire.

La pression s’était accumulée sur Goodwin après la défaite 5-0 contre Hearts à Tynecastle mercredi soir dernier et il sera difficile pour l’Irlandais de survivre à cette dernière calamité.

Aberdeen n’avait remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs avant son voyage dans l’ouest de l’Écosse, avec le président du club Dave Cormack parmi les personnes présentes au Recreation Park.

Le patron de Darvel, Mick Kennedy, voulait profiter de toute fragilité d’Aberdeen et son équipe l’a certainement fait et affrontera désormais Falkirk à domicile au cinquième tour.

Tout a été mis en place pour une soirée célèbre dans la ville d’Ayrshire qui ne compte que 4 000 habitants. Il y avait environ 3 500 personnes à l’intérieur du sol, dont 700 portant le rouge des hommes de Granite City.

La position de Jim Goodwin a subi une pression croissante après une série d’une victoire en huit matchs avant leur défaite à Darvel





Le capitaine d’Aberdeen Anthony Stewart est revenu de suspension, l’adolescent Ryan Duncan a pris la relève du meilleur buteur Bojan Miovski et Graeme Shinnie a été remplacé par Patrik Myslovic, qui a fait son premier départ.

C’est l’ailier Duncan, qui effectuait son deuxième départ, qui a posé une menace précoce pour les visiteurs sur une surface plus que décente, mais a raté la cible avec quelques efforts.

Darvel se frayait un chemin dans le match et à la 11e minute, un entraînement dévié de Craig Truesdale a mis à l’épreuve le gardien des Dons Joe Lewis, avant que l’attaquant à domicile animé ne voie deux autres tirs de loin voler loin.

C’était plus un bon travail de Truesdale qui a mené au premier but. Le défenseur d’Aberdeen Hayden Coulson n’a pas réussi à dégager correctement son centre depuis la gauche et lorsque le ballon est tombé sur Kirkpatrick, le tir du milieu de terrain dans le virage a touché Coulson et a survolé Lewis avant que le chahut ne s’ensuive parmi les supporters locaux en extase.

Aberdeen a riposté et Darvel a été contraint à une défense assidue.

À la 35e minute, Stewart a dirigé un coup franc de Duncan au-dessus de la barre transversale de Truesdale, mais les visiteurs ont remonté le tunnel à la pause dans un état d’anxiété et Goodwin face aux 45 minutes les plus importantes de son mandat à Pittodrie.

Miovski et Vicente Besuijen ont remplacé Matty Kennedy et Myslovic pour le début de la seconde période et ils ont aidé les visiteurs à dominer la possession.

Darvel est resté en forme et a repoussé les attaques, mais il y avait toujours la possibilité que la fatigue joue un rôle.

À la 52e minute, le très occupé Besuijen a lancé un entraînement au-dessus de la barre à 25 mètres avant que le milieu de terrain de Darvel Ian McShane ne martelât un tir à Lewis de loin à l’autre bout.

Quatre minutes plus tard, il a fallu un beau bloc du pied du gardien Truesdale pour empêcher le tir à bout portant de Duncan alors que l’équipe locale, pour une fois, s’était offerte une opportunité.

Jonny Hayes d’Aberdeen a remplacé Coulson et les hommes de Pittodrie ont tenté d’accélérer le rythme, mais Darvel s’est montré résolu, Truesdale faisant un bon arrêt de réaction de Luís ‘Duk’ Lopes qui s’est accroché à un ballon qui a traversé la surface de réparation.

À la 74e minute, Miovski avait le ballon dans le filet d’un ballon carré de Leighton Clarkson mais le drapeau de hors-jeu était levé, sans VAR pour confirmer ou infirmer.

Truesdale a ensuite effectué un autre grand arrêt à bout portant de Duk alors qu’Aberdeen faisait pression pour le niveleur, mais c’était la nuit de Darvel avec le sort de Goodwin maintenant en question.