Dartmouth nomme sa 1ère femme présidente, pour commencer en 2023

CONCORD, NH (AP) – Le Dartmouth College a nommé sa première femme présidente dans l’histoire de plus de 250 ans de l’université privée Ivy League.

Sian Leah Beilock, 46 ans, l’actuelle présidente du Barnard College et une experte de premier plan de la science du cerveau derrière «l’étouffement sous pression», deviendra présidente de Dartmouth le 1er juillet 2023, succédant à Philip J. Hanlon.

Beilock, qui sera la 19e présidente de Dartmouth, a déclaré qu’elle était ravie d’apporter toutes les différentes facettes d’elle-même à Dartmouth.

“J’imagine que beaucoup de gens me demanderont ce que signifie être la première femme présidente de Dartmouth, et pour certains, ils pourraient penser que je ne devrais pas en parler, je devrais juste parler d’être présidente”, a-t-elle déclaré dans une vidéo. déclaration jeudi.

“Mais mes recherches en tant que psychologue et mes collègues ont vraiment montré que le fait d’avoir des identités multiples – je suis chercheuse, je suis présidente, je suis enseignante, je suis mère – toutes ces choses ont un impact sur ce que nous apportons à la table, comment nous pouvons penser au-delà des différences, et avoir ces identités multiples, je suis sûr, m’aidera à faire de mon mieux.

Les recherches de Beilock portent sur les facteurs cérébraux et corporels qui influencent tous les types de performances, des tests aux prises de parole en public, en passant par l’athlétisme. Sa conférence TED en 2017 sur le sujet a reçu plus de 2,4 millions de vues.

«Je pense qu’en tant que société, nous avons une nouvelle appréciation et une nouvelle valeur pour les problèmes liés à l’anxiété et à la santé mentale, et je suis vraiment ravi de réfléchir avec la communauté de Dartmouth à la meilleure façon de soutenir nos jeunes, et aussi comment rendre la santé mentale et le bien-être fait constamment partie du dialogue, que nous soyons en classe, à l’extérieur ou pour nous tous dans notre vie quotidienne », a déclaré Beilock à l’Associated Press.

Beilock s’est concentré sur le développement et la mise en œuvre de stratégies axées sur la recherche pour encourager les femmes et les filles dans les domaines des mathématiques et des sciences.

“Je suis très intéressée par la manière dont nous réduisons les barrières à l’entrée et la manière dont nous favorisons le succès des femmes et des voix sous-représentées dans les domaines des mathématiques et des sciences, où elles ne sont pas toujours aussi représentées qu’elles le devraient”, a-t-elle déclaré.

Beilock est président de Barnard depuis cinq ans. Avant cela, elle était vice-rectrice exécutive de l’Université de Chicago, où elle s’est concentrée sur le développement de programmes pour soutenir le développement professionnel et personnel des étudiants diplômés et des chercheurs postdoctoraux. Elle a également travaillé avec le personnel pour développer les arts et le théâtre à l’université.

Dans un communiqué, la présidente du conseil d’administration de Dartmouth, Elizabeth Cahill Lempres, a déclaré que Beilock “adopte le modèle enseignant-érudit” et est “à la fois un communicateur exceptionnel avec un long historique d’impact et un auditeur habile qui encourage l’échange d’idées – parmi les professeurs, le personnel , étudiants et diplômés.

Une fois que Beilock commencera son mandat, la moitié des institutions de l’Ivy League – y compris l’Université Brown, l’Université Cornell et l’Université de Pennsylvanie – seront dirigées par des femmes.

Kathy McCormack, Associated Press