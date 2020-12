Il y a un peu plus de 18 ans, maintenant la femme de Darryl Strawberry, Tracy, le sortait des maisons de la drogue. Alors qu’il, selon ses propres mots, «tirait de la drogue, fumait du crack et voulait juste mourir», elle a continué à le pourchasser, à frapper aux portes, à le trouver et à lui promettre qu’il y avait plus à vivre.

Dans un cas, Tracy, peut-être par désespoir, a prononcé les mots qui ont changé la vie de son mari.

«Quand allez-vous enlever cet uniforme de baseball?» elle lui a demandé.

« Que voulez-vous dire? » Darryl a répondu.

«Quand est-ce que tu vas arrêter d’être le joueur de baseball Darryl Strawberry – tu n’es plus lui – et quand vas-tu être l’homme que Dieu t’a appelé? Tracy a déclaré, selon Darryl, qui a rappelé la situation dans une récente interview téléphonique avec The Record et NorthJersey.com.

Depuis ce temps, Strawberry, aujourd’hui âgé de 58 ans, est au ministère depuis 17 ans, prêchant depuis les 12 dernières années. Une fois plongé dans une vie de fête et de drogue, il dit qu’il s’est transformé.

Ce voyage est le sujet du dernier livre de l’ancienne star des New York Mets and Yankees, «Turn Your Season Around: How God Transforms Your Life». Avec l’écrivain Lee Weeks, Strawberry – un auteur à succès du New York Times qui a écrit plusieurs livres – parle de ses luttes, de la façon dont il les a surmontées et du rôle que sa foi y a joué. Le livre sort le 12 janvier.

Strawberry, qui vit dans une banlieue de Saint-Louis, dit qu’il a maintenant un but et mène une vie épanouie. Il dit qu’il a réalisé que l’argent, la célébrité et d’autres objets matériels ne pouvaient pas le satisfaire pour toujours.

Il y a des années, après la fin de sa carrière de joueur, il s’est retrouvé en mauvaise posture. Le baseball était tout ce qu’il savait, mais il ne l’avait plus. Il sentait qu’il n’avait rien à perdre, alors il faisait la fête et se droguait.

« Vous préférez être mort, » dit Strawberry.

Son point le plus bas est venu quand Tracy a dû gratter et griffer pour le sortir des maisons de la drogue. Elle lui a assuré que Dieu avait un plan pour lui. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça.

«Pourquoi ne laissez-vous pas Dieu me laisser ici et me laisser mourir?» Darryl lui demanderait.

«Vous n’êtes tout simplement pas si chanceux», disait Tracy.

Comme la mère de Darryl, Tracy ne se souciait pas autant du baseball que Darryl étant un homme bon. Tracy n’était pas aux côtés de Darryl puisqu’il a remporté quatre championnats de la Série mondiale et a reçu huit sélections All-Star, entre autres réalisations.

Ce qu’ils ont dit:1986 Les Mets revivent la victoire emblématique de la Série 6 mondiale

Darryl et Tracy – qui sont maintenant mariés depuis 14 ans – se sont rencontrés il y a 21 ans lors d’une convention de Narcotiques Anonymes dans le sud de la Floride. À l’époque, Tracy était propre pendant un an pendant sa convalescence, alors que Darryl l’utilisait.

Elle ne le voyait pas comme une ancienne superstar du baseball, mais comme un homme brisé cherchant à remettre sa vie sur les rails. Alors que d’autres à la convention assaillaient Darryl et lui demandaient des autographes, Tracy pensa: «Le gars a besoin d’aide. Tu ne veux pas le laisser seul et le laisser tranquille?

«Elle m’a vu à mon pire moment de dépendance, ce qui est vraiment difficile», a déclaré Darryl. «Je crois simplement que Dieu l’a utilisée pour me sauver de moi, plus que tout. Elle a été le tournant.

Jusque-là, Strawberry avait été misérable et se sentait désespérée. Un exemple tiré de son livre: lorsque son cancer est revenu à un moment donné, il espérait qu’il lui coûterait la vie, tout comme il avait coûté la vie à sa mère et à sa sœur avant lui. Il voulait juste mettre fin à la douleur dont il souffrait dans la vie, mais il a accepté à contrecœur de subir une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur cancéreuse.

« Alors que l’anesthésie m’escortait lentement dans un champ de rêves », a écrit Strawberry, « j’espérais ne plus jamais me réveiller. »

Ces jours-ci, Strawberry dit: « Dieu m’a trouvé dans une fosse et m’a mis sur une chaire pour prêcher. »

L’histoire continue sous la galerie de photos:

Strawberry dit qu’il est important pour lui que ceux qu’il prêche de connaître la rupture dont il est issu, les démons qu’il a vaincus pour parler devant eux.

Il était dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. Il a été inculpé de violence domestique et d’évasion fiscale. Il était imparfait.

Strawberry ne veut pas être un autre ancien athlète ou star de cinéma plus saint que toi qui te parle de Dieu, de Jésus et de la rédemption sans avoir réellement fait le travail lui-même. Il ne voulait pas être juste un autre hypocrite.

Non, c’est quelqu’un dont le statut de personnage public signifie que tout le monde était au courant de ses batailles. Il prêche maintenant parce qu’il a subi une transformation et croit que les autres peuvent faire de même.

Au cours de sa carrière de joueur, Strawberry a souvent observé la façon dont vivaient les coéquipiers des Mets Gary Carter et Mookie Wilson. Ces deux-là rejoindraient l’équipe pour le dîner, par exemple, mais retournaient directement dans leur chambre d’hôtel par la suite.

De nos jours, Strawberry est la seule qui refuse les invitations à la fête. « T’es où? » les gens demanderaient. «Où étiez-vous?»

Strawberry, à maintes reprises, a dû expliquer qu’il avait changé son style de vie.

Ce fut un voyage difficile mais enrichissant.

«Ai-je parfois chevauché la clôture? Ouais, »dit Strawberry. «Mais je ne suis jamais retourné – complètement retourné – aux anciennes méthodes et à des trucs comme ça.

Strawberry dit que la partie la plus difficile de tout cela a été que sa mère, qui est décédée bien avant qu’il ne change sa vie, n’a pas pu le voir devenir un nouvel homme.

De nos jours, quand il est sur la route pour prêcher, il s’effondre parfois et pleure à son arrivée dans une chambre d’hôtel – parce qu’il dit que cela lui brise le cœur que sa mère, celle qui voulait qu’il vive de cette façon plus que quiconque, celui qui ne peut pas le voir le faire.

En s’asseyant pour écrire son livre, Strawberry s’est senti facile de réfléchir à ses difficultés – après tout, il les a déjà surmontées. Maintenant, il s’agit de faire savoir aux autres qu’ils peuvent faire de même.

«Je serai toujours fier de qui je suis et de ce que j’ai vécu», dit Strawberry, «mais je suis plus reconnaissant pour la grâce qui m’a été donnée parce que je ne la mérite pas.

Justin Toscano est l’auteur des battements des Mets pour NorthJersey.com. Courriel: toscanoj@northjersey.com. Twitter: @justinctoscano