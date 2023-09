Darryl George : sa famille poursuit le gouverneur de l’État après la suspension d’un étudiant pour des dreadlocks | Nouvelles du monde

La famille d’un étudiant noir qui a été suspendu de l’école à cause de sa coiffure a intenté une action en justice contre le gouverneur et le procureur général de l’État.

Darryl George, 17 ans, élève du lycée Barbers Hill à Mont Belvieu, a été expulsé depuis le 31 août parce que les responsables de l’école ont déclaré que ses dreadlocks tombaient sous ses sourcils et ses lobes d’oreille, en violation du code vestimentaire du district.

Sa mère, Darresha George, a nié cela et a déclaré que ses cheveux étaient soigneusement attachés et tordus en dreadlocks sur le dessus de sa tête.

Le procès accuse le gouverneur du Texas Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton de ne pas avoir appliqué le CROWN Act, une nouvelle loi de l’État interdisant la discrimination raciale basée sur la coiffure.

Le procès prétend que les deux hommes, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, n’ont pas réussi à protéger les droits constitutionnels de Darryl contre la discrimination et ont violé sa liberté de parole et d’expression.

Darryl George « devrait être autorisé à porter ses cheveux de la manière dont il les porte, car la soi-disant politique de toilettage neutre n’a aucun lien étroit avec l’apprentissage ou la sécurité et, lorsqu’elle est appliquée, elle a un impact disproportionné sur les hommes noirs », selon le procès.

Deuxième plainte concernant une rangée de cheveux

Mardi, sa mère avait déjà déposé une plainte officielle contre l’agence Texas Education et avait déclaré que Darryl avait été harcelé et maltraité par les autorités à cause de ses cheveux.

Ils affirment que pendant sa suspension, il a été contraint de rester assis pendant huit heures sur un tabouret et qu’il s’est vu refuser le déjeuner chaud gratuit auquel il avait droit.

Image:

L’avocate Dr Candice Matthews, à gauche, ministre nationale de la politique de la New Black Panther Nation, et Darresha George. Photo : AP





L’agence enquête sur la plainte.