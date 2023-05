Darren Waller s’acclimate rapidement en tant que cible potentielle avec les Giants

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Ce n’était qu’un exercice à 7 contre 7, avec les joueurs en short et sans jambières, mais c’était suffisant pour que tous les nouveaux coéquipiers de Darren Waller le remarquent. Il a décollé le long de la ligne de touche, a dépassé sa double couverture et a fait une capture bondissante par-dessus les mains des deux demis de coin.

C’était un spectacle bienvenu pour une équipe des Giants qui n’a pas – et ne pouvait pas – embrasser la passe profonde la saison dernière, qui n’avait pas vraiment d’arme dans le jeu de passes qui a effrayé les équipes adverses. Ils pensent qu’ils le font maintenant à Waller, l’ailier serré de 6 pieds 6 pouces et 245 livres.

Et cette prise lors de leur entraînement printanier par ailleurs sans incident jeudi était un signe de ce qu’ils croient qu’il peut faire.

« Il peut faire beaucoup », a déclaré le quart-arrière des Giants Daniel Jones. « C’est évidemment un match difficile pour les gens, pour les défenses, avec un gars qui peut courir comme ça avec ce genre de taille. Il donne certainement quelque chose pour une défense à s’inquiéter ou pour un plan de match. Et nous pouvons le déplacer et mettre lui à différents endroits. Juste un joueur super polyvalent. »

« C’est l’un des meilleurs ailiers rapprochés de la ligue », a ajouté le safety Xavier McKinney. « Vous pouvez sentir sa présence. Vous devez être conscient de l’endroit où il se trouve. »

C’est pourquoi les Giants sont si enthousiasmés par leur accord d’intersaison pour Waller, et pourquoi ils ont échangé un choix de troisième tour aux Raiders de Las Vegas à la mi-mars pour l’avoir. Il a montré qu’il peut être le genre d’arme d’élite que les Giants n’ont pas vraiment eue depuis qu’ils ont échangé Odell Beckham il y a quatre ans. Et avec sa taille, sa puissance et sa vitesse, Waller a le potentiel d’être un casse-tête pour les coordinateurs défensifs en raison des décalages qu’il peut créer.

« Vous entendez parler de la plupart des gars ou vous les voyez dans le programme et ils sont répertoriés à 6-6, mais ils sont vraiment comme 6-4 ou 6-5 », a déclaré Jones. « C’est un vrai 6-6. Il est un vrai 250-260 (Waller est en fait répertorié à 245), et peut voler, peut courir, peut parcourir toutes les routes. »

Il y a un risque, bien sûr, à mettre autant d’espoir en Waller. Il aura 31 ans en septembre et il vient de connaître deux saisons marquées par les blessures. Il y a deux ans, ce sont des blessures au dos, à la cheville et au genou qui l’ont limité à seulement 11 matchs. L’année dernière, c’est une blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer huit matchs. Ces blessures ne s’améliorent pas souvent ou ne sont pas moins fréquentes pour un joueur qui entame sa neuvième saison dans la NFL.

Donc, personne n’est vraiment sûr s’il peut encore être le joueur qu’il était autrefois.

Waller le comprend. C’est pourquoi il considère cette saison comme une sorte de renaissance – une chance de faire ce qu’il fait le mieux et de recommencer à en profiter.

« Je considère cette saison comme une opportunité de reprendre du plaisir et d’être disponible pour mes coéquipiers chaque semaine », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que je n’ai pas pu faire ces deux dernières années, et j’en suis pleinement conscient. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir être là-bas et être responsable, être fiable, en étant simplement là-bas tous les jours. Je suis excité par ce défi. Je l’ai déjà fait et je suis prêt à le refaire.

S’il peut le refaire, il pourrait transformer les Giants, car un Waller en meilleure santé et plus heureux était autrefois un sacré joueur. Et ce n’était vraiment pas il y a si longtemps. Il a réussi 90 attrapés pour 1 145 verges et trois touchés pour les Raiders d’Oakland en 2019. Et il était encore meilleur la saison suivante lorsqu’ils ont déménagé à Las Vegas, captant 107 passes pour 1 196 verges et neuf touchés.

Les Giants n’ont jamais eu ce genre de production hors du point final serré. Ils ne se sont même pas rapprochés depuis 15 ans que Jeremy Shockey a quitté la ville. L’année dernière, la position était un trou noir. Le meilleur qu’ils ont obtenu a été 30 attrapés et 268 verges de la recrue Daniel Bellinger au cours des 12 matchs qu’il a disputés.

Waller, cependant, est un autre niveau de talent. Et il est également susceptible d’être plus qu’un simple ailier serré pour les Giants. Il pourrait devenir l’option n ° 1 dans le jeu de passes pour Jones dans une infraction qui n’a que légèrement amélioré leur corps de réception pendant l’intersaison. Ils ont repêché le rapide Jalin Hyatt au troisième tour du repêchage de cette année et ont signé les vétérans Parris Campbell et Jameson Crowder, tout en croisant les doigts pour que Sterling Shepard et Wan’Dale Robinson puissent faire de bons retours. Si tout fonctionne parfaitement, le corps de réception pourrait être décent.

Mais un Waller en bonne santé serait la crème de cette crème.

« Il est capable de faire des jeux à l’intérieur, à l’extérieur, contre le coin, contre la sécurité – peu importe », a déclaré McKinney. « C’est amusant d’aller là-bas et de rivaliser avec lui tous les jours. C’était juste amusant de l’avoir, de le voir faire des jeux. »

Joue comme cette prise sur les corners Darnay Holmes et Adoree ‘Jackson sur la ligne de touche, et une autre passe en profondeur qu’il a captée lors de l’entraînement jeudi. Ce n’était qu’un avant-goût, mais c’était exactement ce qui manquait à l’attaque pop-gun des Giants ces dernières saisons – de gros jeux effectués sur le terrain par un joueur créant un décalage. Ils pensent qu’ils ont un quart-arrière d’élite à Jones, et maintenant ils pensent qu’il lancera enfin vers une cible d’élite.

Waller pourrait tout changer dans l’attaque de ces Giants en leur donnant une dimension de gros jeu qu’ils n’ont pas eue depuis très longtemps.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

