Darren Waller joue-t-il dans la semaine 15 ? Mise à jour sur les blessures fantastiques avant le match Raiders-Browns samedi

Les Browns et les Raiders devraient s’affronter dans une importante confrontation de l’AFC samedi après-midi, et la star TE Darren Waller estime qu’elle est à nouveau « discutable ». Il a raté les deux dernières semaines, et bien que nous pensions que ce serait l’endroit idéal pour son retour, son statut est toujours très incertain. Alors, Waller joue-t-il dans la semaine 15 ? Nous avons les dernières mises à jour ci-dessous, ainsi que ce qu’il faut faire des perspectives fantastiques des autres Raiders s’il ne peut pas y aller.

Nous continuerons à mettre à jour cet article avec les dernières nouvelles sur Waller jusqu'à ce que la liste officielle active/inactive soit publiée à 15 h HE samedi.

Darren Waller joue-t-il samedi ?

METTRE À JOUR: Waller ne s’est pas entraîné vendredi et est officiellement OUT pour le match de la semaine 15 de samedi contre Cleveland.

Waller (genou, dos) ne s’est pas entraîné mardi ou mercredi, ce qui fait craindre qu’il soit sur la bonne voie pour rater un troisième match consécutif. Nous verrons ce qui se passera à mesure que nous nous rapprochons du coup d’envoi de samedi après-midi, mais penchons-nous sur la façon dont son statut affecte les départs, les décisions assises et les classements.

Bien que Waller ait eu sa juste part de luttes et qu’il soit probablement agressé s’il est actif, vous devez le démarrer en vous basant sur les luttes bien documentées du groupe de fantasy serré dans son ensemble. Il y a peu de joueurs à TE qui correspondent à la hausse de Waller, et il a l’un des étages PPR les plus sûrs du poste. De plus, Cleveland fait partie du top 10 des TE. Nous pourrions continuer encore et encore, mais n’y pensez pas trop. Un Waller à 50 pour cent est une option plus sûre avec plus d’avantages qu’une extrémité serrée de banderoles à franges.

S’il est absent, cela renforce probablement le statut de Hunter Renfrow, et il devrait continuer à voir les totaux de cibles, de réception et de distance de monstres – d’autant plus que Cleveland sera probablement sans certains joueurs défensifs clés sur la liste de réserve/COVID. Le plafond de Derek Carr est quelque peu limité sans Waller, mais c’est un jeu correct dans un match naturel de toute façon. En d’autres termes, Carr n’est pas un jeu génial ou terrible pour commencer, donc le statut de Waller ne devrait pas trop affecter vos décisions de départ ou de siège au QB. Nous pensions que Foster Moreau serait très productif contre Washington et Kansas City en l’absence de Waller, mais comme il n’a presque rien fait, nous ne le considérons plus comme l’un des meilleurs streamers.

En fin de compte, le statut de Waller n’affecte que la position finale serrée. Vous démarrez Renfrow quoi qu’il arrive, et encore une fois, les perspectives de Carr ne sont pas affectées de façon spectaculaire. Waller se classe comme notre TE2 dans les ligues standard et PPR s’il joue.