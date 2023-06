Darren Moore quitte Sheffield mercredi « par consentement mutuel » malgré sa promotion au championnat | Nouvelles du football

Sheffield Wednesday a annoncé que le manager Darren Moore avait quitté le club par consentement mutuel – seulement trois semaines après les avoir conduits à la promotion au championnat.

Le président des Owls, Dejphon Chansiri, a déclaré au site Web du club que « les deux parties » pensaient que c’était le bon moment pour Moore de quitter le club, malgré le succès du club à revenir au deuxième niveau après deux saisons en Ligue 1.

L’équipe des Owls de Moore a accumulé 96 points en Ligue 1 la saison dernière, mais a été reléguée aux barrages avec Ipswich et Plymouth les battant au poteau après avoir amassé respectivement 98 et 101 points.

Là, ils ont effectué un retour sans précédent pour renverser un déficit de 4-0 depuis leur match aller de la demi-finale des barrages contre Peterborough pour atteindre Wembley, où ils ont battu Barnsley 1-0 en prolongation le 29 mai.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant après leur victoire finale héroïque en barrages de la Ligue 1, Darren Moore révèle à quel point Sheffield Wednesday a réussi un retour époustouflant en demi-finale contre Peterborough.



Mais 21 jours plus tard, le club est à la recherche de son sixième manager en moins de cinq ans, le personnel des coulisses de Moore quittant également Hillsborough à ses côtés.

Le président Dejphon Chansiri a déclaré au site Internet du club: « Les deux parties pensent que le moment est venu de se séparer.

« Le voyage de Sheffield Wednesday avec Darren a été à bien des égards unique et toujours en équipe. Dans l’industrie du football, les voyages se terminent et c’est maintenant que nous sommes d’accord.

« Le respect mutuel que nous avons l’un pour l’autre est immense sur une base personnelle et professionnelle et j’offre mes sincères remerciements pour le dévouement et l’engagement que Darren a donnés à notre club.

« Darren sera toujours le bienvenu à Hillsborough. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la finale des barrages Sky Bet League One entre Barnsley et Sheffield mercredi



« Personne n’a vu ça venir »

Tim Thornton de Sky Sports News :

« Personne n’a vu cela venir, personne ne s’attendait à ce que cela se produise. Darren Moore a pris beaucoup de crédit pour leur promotion, d’abord et avant tout pour la saison de Sheff Wed. Dans n’importe quelle autre saison, 96 points auraient été suffisants pour les faire promus.

« Dans les barrages et ce revirement remarquable, le capitaine Barry Bannan a expliqué comment Darren Moore avait orchestré leur retour, puis le drame avec Josh Windass marquant le vainqueur à la dernière minute à Wembley.

« La réputation de Moore s’est améliorée et il est intéressant que la déclaration indique que les deux parties pensent que c’est le bon moment pour y aller – il n’y avait certainement aucune idée de cela après le match à Wembley alors que tout le monde attendait avec impatience la nouvelle saison.

« Cela laisse Sheffield Wednesday dans une situation très difficile. »