Darren Moore : Huddersfield nomme l’ancien patron de Sheffield Wednesday comme successeur de Neil Warnock | Actualités footballistiques

Darren Moore a été nommé nouveau directeur de Huddersfield Town.

Le joueur de 49 ans rejoint le club pour un contrat d’une durée non divulguée, en remplacement de Neil Warnock en tant que patron des Terriers.

Le deuxième mandat de Warnock à la tête des Terriers a pris fin après le match nul 2-2 de mercredi soir contre Stoke.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Huddersfield Town et Stoke City



« Nous sommes fiers d’avoir retenu les services de Darren », a déclaré le directeur général de Huddersfield, Jake Edwards.

« Beaucoup de temps, d’efforts et d’analyses ont été consacrés à nous assurer de trouver le bon manager pour ce club, et Darren est apparu comme le candidat idéal pour nous aider à atteindre notre objectif à court terme de stabilité et notre vision à long terme de croissance et de développement.

« Immédiatement, la nomination de Darren nous permet de construire sur la plate-forme qui a été créée ici tout au long de la pré-saison et des deux premiers mois du championnat Sky Bet, ce qui est clairement de la plus haute importance. Nous avons étudié les performances des équipes de Darren et parlé Je lui ai longuement expliqué comment il voulait que son équipe joue, et il convient parfaitement à notre équipe actuelle.

« Tous ceux qui ont rencontré Darren peuvent parler de son personnage en termes d’engagement, de sa capacité à motiver les joueurs et à créer une culture gagnante, ainsi que de sa force de caractère et de sa détermination. C’est un travailleur très collaboratif et je suis sûr que son Cette nomination, ainsi que celle de son équipe, s’intégrera parfaitement au personnel talentueux que nous avons déjà ici.

« Après avoir passé beaucoup de temps avec lui à discuter de cette opportunité, je sais à quel point il souhaite revenir à la direction de la Premier League, et il pense que nous pouvons y parvenir ici ensemble. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de travailler avec lui au cours des prochains mois et années. »

Cette nomination marque le retour de Moore à la direction après son départ de Sheffield Wednesday en juin.

Il a mené mercredi à la gloire finale des barrages de la Ligue 1 en mai, avec Josh Windass marquant un vainqueur spectaculaire en prolongation contre Barnsley. Cela a couronné une campagne remarquable qui a vu le club accumuler 96 points, puis réaliser une superbe remontée de 4-0 lors de sa demi-finale des barrages contre Peterborough.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Darren Moore revient sur son passage à Sheffield Wednesday et sa période difficile après avoir quitté le club d’un commun accord



Cependant, trois semaines après leur triomphe à Wembley, Moore a quitté le club d’un commun accord.

Il est rejoint à Huddersfield par le manager adjoint Jamie Smith, l’entraîneur de la première équipe Jimmy Shan, l’entraîneur des coups de pied arrêtés Simon Ireland et l’entraîneur des gardiens Adriano Basso.

Sa première séance d’entraînement en tant qu’entraîneur des Terriers aura lieu samedi, avec son premier match aux commandes du match de championnat de lundi contre Coventry, qui est en direct. Sky Sports Football.

Quel avenir pour Neil Warnock ? | Prutton : Il reviendra

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Prutton de Sky Sports pense que Neil Warnock sera de retour dans un autre club de championnat cette saison, après son départ de Huddersfield



David Prutton de Sky Sports pense que Neil Warnock sera de retour dans un autre club de championnat cette saison, après son départ de Huddersfield.

Les derniers mots de Warnock en tant que patron de Huddersfield

« Ce que nous avons fait au cours des six derniers mois a redonné de la fierté à Huddersfield. Les fans sont heureux de soutenir les Terriers et je suis vraiment fier. Cela a été un travail dur ces six mois.

« Je pense que personne ne pensait que nous pourrions faire ce que nous avons fait l’année dernière, c’était un miracle absolu. Oui, c’est arrivé tôt, je ne m’attendais pas à partir avant Noël ou aux alentours de cette date. Mais je regarderai de loin avec grande affection – je veux qu’ils réussissent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Neil Warnock révèle qu’il quitte son poste de patron de Huddersfield Town mais insiste sur le fait qu’il ne se retire pas du football



« J’ai dit aux gars à la fin du match qu’il n’y avait aucune raison pour que vous n’attaquiez pas maintenant et que vous regardiez vers le haut plutôt que derrière vous.

« J’ai adoré chaque minute sur le terrain d’entraînement. Cela m’a relancé et m’a fait réaliser que ma force, on ne peut pas la mettre dans un livre. Ma force, c’est ce que je fais avec les gens et vous regardez mes promotions. Je n’ai jamais eu les meilleures équipes, mais huit superbes vestiaires et chacun de ces joueurs se souviendra de mon passage ici. »