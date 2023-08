Darren Kent, star de Game of Thrones, décède à 36 ans ; les réseaux sociaux rendent hommage

L’acteur britannique populaire Darrent Kent, mieux connu pour son rôle dans la série HBO Game of Thrones, est décédé. Il avait 36 ​​ans. La nouvelle de sa mort a été confirmée par son agence de gestion des talents, Carey Dodd Associates.

S’adressant à Twitter, l’agence a publié une photo de Darren et a écrit : « C’est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et client Darren Kent est décédé paisiblement vendredi. Ses parents et son meilleur ami à ses côtés. Nos pensées et l’amour sont avec sa famille en ces temps difficiles. RIP mon ami. »

Né et élevé dans l’Essex, Darren a fréquenté Italia Conti et a obtenu son diplôme en 2007. Il a décroché son premier grand rôle d’acteur dans le film de 2008, Miroirs. L’acteur a ensuite joué dans l’émission primée aux Emmy Awards, Game of Thronesoù il a joué le rôle d’un chevrier à Slaver’s Bay.

Darren a également joué dans plusieurs films et émissions de télévision, notamment Blanche-Neige et le chasseur (2012), Marshal’s Law (2017), Bloody Cuts (2011), The Frankenstein Chronicles (2015), Blood Drive (2017) et Birds Sorrow (2023). Plus récemment, il a été vu comme un cadavre réanimé dans le film Dungeons and Dragons : Honor Among Thieves (2023).

L’acteur a également remporté le prix du meilleur acteur aux Van D’or Awards en 2012 pour avoir interprété le rôle de Danny, un garçon atteint d’une maladie de peau rare qui ne lui permettait pas d’être au soleil, dans « Sunny Boy ».

Il était également un scénariste et réalisateur primé, ayant réalisé le court métrage « You Know Me » de 2021, qui lui a valu un prix de janvier, selon Variety.

Bien que la cause du décès de Darren n’ait pas encore été révélée, Kent serait décédé le 11 août après avoir lutté contre plusieurs problèmes de santé. L’acteur souffrait également d’ostéoporose et d’arthrite et luttait contre une maladie de peau rare qui s’est développée au cours des premières années de sa carrière d’acteur.

Dès que la nouvelle a éclaté, plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour pleurer la disparition de l’acteur. La scénariste et réalisatrice Jane Gull a écrit : « Quel privilège ce fut d’être ton amie et de travailler ensemble sur tant de projets au fil des ans. La vie ne sera plus la même sans toi. Tu vas tellement me manquer. RIP chéri Darren Kent xxxx. »

L’écrivain Ben Trebilcook a pleuré la disparition de Darren et a écrit: « Amour et pensées aux amis et à la famille de notre âme talentueuse et attentionnée d’un ami, Darren Kent, qui est malheureusement décédé vendredi. Darren, un écrivain, acteur et réalisateur d’Essex, a réalisé notre court métrage primé You Know Me. Un vrai personnage qui créait toujours et toujours optimiste et encourageant, Darren nous manquera beaucoup.

Darren Kent laisse dans le deuil ses parents.