Darren Harriott de Dancing On Ice subit une NOUVELLE vilaine blessure qui met son apparence en danger

Le concurrent de DANCING On Ice, Darren Harriott, a révélé une nouvelle blessure en discutant à la radio.

La star a détaillé l’incident qui l’a laissé avec un coup de fouet cervical, des ecchymoses et un bras tranché.

Getty

Darren Harriott a assisté à l’événement de lancement Backstage With Katherine Ryan au BAFTA en juin[/caption] Rex

Alors qu’il discutait sur la radio 5 Live, Darren a expliqué: “J’ai deux hanches contusionnées, j’ai actuellement un coup de fouet cervical, j’ai un bandage autour du bras parce que la lame de mon partenaire m’a ouvert le bras et ils ont dû coller il.

“Mais à part ça, mec, je vais bien.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait eu un coup de fouet cervical, il a déclaré: «Le coup du lapin de la vieille école, de la viande et des pommes de terre.

“J’ai compris. Du coup, ma compagne est tombée en moi, j’étais censé la tenir mais je me penchais trop en arrière.

« Nous sommes tombés en arrière et mes omoplates ont heurté la glace, mais ma tête est restée droite.

“Bam. Coup du lapin de la vieille école. J’ai maintenant un oreiller spécial et je dois voir un physio une fois par semaine.

Le comédien, connu pour son apparition à l’émission Live at the Apollo de la BBC et son passage sur la chaîne Comedy Central, a subi des blessures antérieures alors qu’il était sur la glace avec son partenaire Tippy Packard.

Darren, 34 ans, a déclaré à ses partisans en décembre qu’il avait subi un coup de fouet cervical après une mauvaise chute.

Il a écrit: «Soooooo… Je suis tombé en arrière hier sur la glace vers la fin de ma leçon et j’ai maintenant un coup de fouet cervical.

« Je ne peux pas tourner correctement la tête ni lever le bras gauche. C’est une grande semaine pour tout le monde sur Dancing on Ice parce que c’est du tournage promotionnel et du show and tell donc je suis vidé.

Malgré ses blessures, Darren est resté optimiste, ajoutant: “J’ai besoin de quelques jours pour faire baisser l’inflammation, puis je reviens à” Spice on ice “avec mon incroyable partenaire.”

Dans une interview franche avec The Sun, Darren a récemment parlé de sa vie personnelle.

Il a parlé d’avoir grandi à Oldbury près de Birmingham, d’avoir perdu son père par suicide alors qu’il n’avait que 11 ans et d’avoir été impliqué dans le crime.

Dans l’interview, il a admis: “Le stand-up m’a sauvé parce que j’étais complètement perdu.”

Getty

Darren avec son partenaire de patinage sur glace Tippy[/caption]