Darren Harriott de Dancing On Ice souffre d’un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe dans les coulisses, laissant les co-stars pleurer de rire

Darren Harriott de DANCING On Ice a livré une performance époustouflante le week-end dernier, enlevant ses kecks pour révéler des hotpants dorés.

Alors que le mouvement amusant s’est bien passé dans la nuit, c’était une autre histoire en répétition.

La copine de Dan Whiston, Cheryl Baker, a fait une apparition sur la glace le week-end dernier[/caption]

La pratique du comédien a tellement mal tourné qu’elle a paralysé l’endroit alors que tout le monde à portée de vue a éclaté de rire.

Expliquant le malheureux dysfonctionnement de la garde-robe, Dan Whiston, le directeur créatif de l’émission, a déclaré: «Mon ancienne partenaire de patinage Cheryl Baker a joué avec The Fizz pour la routine de Darren et Tippy, et cela a rappelé tant de souvenirs incroyables du moment où nous avons patiné ensemble il y a quelques années.

« Malgré tous mes efforts, Cheryl n’a pas enfilé ses patins pour l’amour du bon vieux temps, mais nous avons tout de même passé une journée vraiment amusante.

“Au lieu de la fameuse jupe révélée, Darren a arraché son pantalon pour révéler un short Lamé doré qui a fait rire tout le monde.

“Puis pendant les répétitions, il s’est retrouvé coincé avec une jambe dedans et une jambe hors de son pantalon et tout le monde a fini par pleurer de rire.

“Nous riions si fort que les répétitions ont été interrompues jusqu’à ce que nous ayons réussi à nous calmer.”

Darren, 34 ans, est maintenant un cheval noir pour se rendre aux dernières étapes de la compétition après avoir impressionné sur la glace.

Il a marqué un très respectable 26,5 le plaçant à une distance touchante des six meilleures étoiles, qui ont marqué 30 et plus.

C’était certainement suffisant pour lui d’éviter la côtelette, la routine impertinente d’Ekin-Su n’en faisant pas assez pour la sauver de l’élimination dans la danse.

Et la tête et les épaules au-dessus du reste est Nile Wilson.

Le gymnaste a de nouveau dominé le classement avec un très bon 34, et Dan pense qu’il passera à des mouvements de haut niveau dans un proche avenir.

Il a déclaré: «La routine de danse de rue de Nile était remplie de mouvements difficiles que vous voyez rarement aussi tôt dans la compétition. Je suis convaincu que d’ici quelques semaines, il fera un axel.

Le saut de carre, du nom du patineur norvégien Axel Paulsen, est le saut le plus difficile du patinage.

