Darren Harriott de Dancing On Ice révèle qui est sa plus grande compétition avant les débuts du spectacle

Darren Harriott de DANCING On Ice a révélé qui était sa plus grande compétition avant ses débuts dans l’émission.

L’humoriste et partenaire de danse Tippy Packard doit se rendre à la patinoire ce dimanche.

Darren avec son partenaire de patinage Tippy Packard[/caption]

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Darren, 34 ans, a révélé qui, selon lui, est son plus grand concurrent.

Darren a déclaré: «Si je devais choisir, je dirais que c’est entre Joey, Nile, Vivienne ou Carly parce que je les ai probablement vus patiner le plus.

« Il y a encore des gens que je n’ai pas vu patiner ! Je dirais ceux-là, car ils ont tous quelque chose de différent.

« Qu’il s’agisse de beaucoup de charisme sur la glace, de confiance sur la glace, d’excellente technique de patinage ou de musicalité et de capacité à vendre une routine.

«Je dirais que c’est sur ces quatre pour moi. Ils sont tous géniaux.

« De plus, nous sommes tous très impatients d’aller sur la glace. Cela me permet de savoir que nous avons tous cela en commun, donc ce sont probablement ces gars-là.

Il n’est pas étonnant qu’il ait nommé ces célébrités comme sa principale compétition.

La semaine dernière, Nile Wilson a dominé le classement avec un très impressionnant 29,5 sur 40, suivi de Joey Essex avec 27 points.

Pendant ce temps, The Vivienne et Carley Stenson patinent ce week-end.

L’humoriste a hâte de sortir sur la glace en direct à la télévision pour la première fois, mais sait que ses co-vedettes l’encourageront.

Darren a déclaré: “Oui, je suis très nerveux mais je pense que tout le monde l’a fait la semaine dernière, je les ai tous vus le faire la semaine dernière, tous les six l’ont fait.

“Donc, je n’ai pas le choix, je dois sortir et le faire. Et ils me soutiendront tous aussi. Je suis nerveux comme vous ne le croiriez pas, mais il y aura une partie de moi juste avant que ma musique ne sorte et nous commençons notre routine où je vais faire ça, faisons-le!

Bien qu’il ait beaucoup d’expérience en tant que comédien, il trouve Dancing On Ice plus angoissant.

Il a poursuivi : « J’aurai moins de nerfs en tournée, j’ai déjà tourné, je fais de la comédie depuis que je suis adolescent.

“Vous savez, vous voulez toujours faire un bon spectacle et je suis très confiant que je le ferai, mais j’ai fait de la comédie presque toute ma vie, le patinage sur glace n’est pas quelque chose que j’aurais même pensé essayer, laissez seul faire une routine en direct sur ITV tous les dimanches – qu’est-ce que je fais !?

Darren apparaîtra sur Dancing on Ice ce dimanche à 18h30 sur ITV1 et ITVX, et est en tournée avec Roadman à partir de septembre

